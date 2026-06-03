Филип Киркоров: Вярно е, благодарение на мен България спечели Евровизия!

Филип Киркоров твърди, че благодарение на него България е спечелила "Евровизия", като самият той се представи като Троянски кон във видео, анимирано с изкуствен интелект.

"И да! Вярно е - благодарение на мен България не само участва в Евровизия, но и спечели! През последните две седмици европейските медии ме нарекоха "Троянският кон", хвърляйки подозрение върху очевидното ми участие в тази забележителна победа. Слуховете се въртят от спекулации за това дали - или как - съм играл роля в триумфа на България на Евровизия във Виена. За да изясня нещата веднъж завинаги, искам да споделя как точно беше изкована победата на България на Евровизия 2026", пише в публикация в Instagram Киркоров.

Във видеоклип, публикуван онлайн, артистът се появява като Троянски кон, а руското и българското знаме се веят на заден план. Киркоров се движи по стадиона до пистата, която донесе победата на представителката на България, 27-годишната DARA.

В публикацията си шоуменът припомня, че България не е участвала в Евровизия от няколко години поради финансови затруднения.

Киркоров обясни как е помогнал на България

"Миналата година срещнах Емил Кошлуков (тогава генерален директор на Българската национална телевизия). Това запознанство стана възможно благодарение на моите дългогодишни приятели - известното българско дуо "Ритон" (Катя Михайлова и Здравко Желязков). "Ритон" беше съдбовен дует в живота ми. Първите ми песни станаха хитове благодарение на тях. А сега те се превърнаха в ключови фигури в победата на DARA. Те ме запознаха с г-н Кошлуков. И тогава, по време на един от разговорите ни, се повдигна темата за Евровизия и Емил изрази съжалението си, че България е отпаднала от състезанието поради финансовото си положение. Казах, че ще помисля как да разреша този проблем. И го направих", разказва Киркоров.

Той твърди, че е "довел инвеститор в БНТ, който любезно се съгласил да финансира България и участието ѝ в Евровизия през 2026 г."

"Така стоят нещата. Благодарение на моите приятели, благодарение на мен, България се включи отново в състезанието и направи блестящо завръщане. И, разбира се, великолепната, разкошна дива на Евровизия DARA (отдавна няма певица като нея) направи всичко, за да гарантира, че това завръщане е триумфално и победоносно", пише още той.

Народният артист на Руската федерация отбелязва гордостта си от факта, че Dream Team, компанията, която той основава преди 22 години, е подготвила българската певица за нейното изпълнение:

"Продуцентът Илиас Кокотос и композиторът Димитрис Контопулос, който написа "Бангаранга". Те направиха всичко, за да осъществят мечтата ни. Сътрудничеството ни с Dream Team винаги е било начело на Евровизия (Сергей Лазарев, Ани Лорак, сестрите Толмачеви, Наташа Гордиенко, Дмитрий Колдун, групата Doredos и други). Както Dream Team, така и тяхната звезда, DARA, спечелиха това трудно, предизвикателно и сложно състезание. Много се гордея с това!", допълва Киркоров.

Филип Киркоров подчерта, че е мълчал по редица причини, но за да разсее всички слухове и клюки, все пак е решил да говори днес:

И Филип Киркоров се присламчи към успеха на DARA, на българите им липсвала Русия Свързани статии

"Да, благодарение на мен и моите български приятели, които ме запознаха с генералния директор на БНТ, България направи грандиозно завръщане. И благодарение на мен сега празнуват победата и се радват, че следващата Евровизия ще се проведе в България. Все още не знам в кой град. Битката е между Бургас, Варна и София. Би било невероятно, ако конкурсът се проведе във Варна, моя роден град, където прекарах детството си. Просто е толкова значимо, толкова близо до мен. България е родината на баща ми и точно сега, на рождения ден на баща ми, реших да затворя гещалта на Евровизия за себе си. Психически съм доволен. Спечелих това състезание", заявява Киркоров.

Той отново подчертава, че без него "Катя, Емил Кошлуков и инвеститора, чието име, разбира се, се пази в тайна по много причини, тази победа нямаше да се случи".

"Ако някой има въпроси, може спокойно да зададе на г-н Кошлуков или да се свърже с дует "Ритон". И така, скъпи мои зрители и скъпи мои фенове: както винаги съм честен с вас. И днес реших да ви разкажа как се случи всичко. Никой не ми благодари. И никога не очаквам благодарност. Правя добри дела от сърце. А останалото нека бъде на съвестта на тези, които са се възползвали и са обрали каймака от това прекрасно събитие. Още веднъж поздравления за DARA и Dream Team за победата им!", завършва Филип Киркоров, отбелязвайки, че го е направил в памет на баща си, Бедрос Киркоров, който е мечтал България да спечели конкурса за песен на Евровизия.

България спечели конкурса за песен на Евровизия за първи път

Родината ни триумфира с песента Bangaranga, изпълнена от Дарина Йотова, известна още като DARA. Финалът се проведе на 16 май във Виена. Според организаторите, DARA е събрала 516 точки.

В коментар пред журналистката Яна Чурикова, Киркоров по-рано заяви, че е разчитал на DARA от самото начало. Той каза, че песента е написана от Димитрис Контопулос, а продукцията е дело на екипа, с който изпълнителят е работил на Евровизия в различни години.

По-рано, коментирайки евентуалното завръщане на Русия на Евровизия, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва "няма да може да отговори“ на критериите, използвани в момента за определяне на участниците в конкурса. Той определи тези критерии като "откровен сатанизъм".