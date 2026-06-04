Павел Попов: Снимах се с Невзоров, защото мислех, че прави флаери за украинското посолство

Действията по спиране на незаконното строителство от страна на Община Варна са започнали поне преди две години. Това коментира в студиото на "Денят започва" Павел Попов – депутат от "Демократична България" и бивш изпълняващ функциите кмет на Варна. Той коментира темата за незаконното строителство в града и казуса с местността "Баба Алино".

"На снимката, на която съм с украинската посланичка Олеся Илашчук и лидера на украинската групировка КУБ Олег Невзоров имаше много хора, не съм си правил снимка специално с Невзоров. Този човек ми беше представен като спонсор на отпечатване на материалите за събитието. Знам, че е председател на УС на Украинската земляческа организация във Варна", заяви Попов.

"Снимката е правена на 18 август, неговата сага с опита да бъде екстрадиран от България заради разследване за пране на пари и др. сериозна, (според МВР и ДАНС престъпна дейност) се случва през юли, а неговата сага, той стана таен свидетел срещу Благомир Коцев през октомври", заяви Попов.

Според Попов посредник между Олег Невзоров и националната власт е Дидо Дънката.

Павел Попов коментира възможни зависимости и посреднически фигури, които според него могат да стоят зад инвестиционни и строителни процеси във Варна.Павел

"Аз мисля, че това няма как да се случи, ако няма посредник, ако няма брокер на отношенията. И даже имам известни подозрения кой би могъл да бъде този брокер. А именно Дидо Дънката."

По думите му съществуват връзки между политически и икономически кръгове.

"Неговите връзки с Борисов и особено с Пеевски са много добре известни, защото той е покровител на една местна партия във варненския общински съвет, която е мандатоносител на партията на Пеевски когато той трябваше да се яви не чрез ДПС. Тук връзката е доста пряка.", заяви Попов.

По време на разговора Попов заяви, че по време на неговото временно управление са били предприети действия срещу незаконното строителство:

"Действията по спиране на незаконното строителство от страна на Община Варна са започнали поне преди две години. През 2024 година вече имаме процес, който започва в район "Приморски" по сигнал на РДНСК, в който са установени незаконни сгради. Тези действия са налице и са удостоверени чрез документация."

Попов коментира и твърденията, че незаконното селище е възникнало без институционален контрол.

"Това, че градът е изникнал изведнъж и кметът го е забелязал вчера, просто не е вярно. Докато сме се опитвали да спираме строежите, там се е строяло. Това е вярно", заяви Попов.

По думите му става дума за системен натиск и инвестиционни интереси.

"Постоянен натиск за одобрение на строителни обекти, за които кметската администрация има резерви, съмнения, има нужда от възможност. Натиска е от различни инвеститори, които бързат и искат техните проекти да бъдат одобрени. Понякога без съгласие с нормите на строителството, понякога без съобразяване на сроковете.", заяви Попов.

Той заяви още, че незаконното строителство е въпрос, който изисква съвместни действия на местната и централната власт:

"Всичко това може да приключи само чрез взаимодействие на местната власт и централната власт."