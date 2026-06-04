Алексей Навални щеше да навърши 50 г. днес: Как го помнят приятелите му?

На 4 юни 2026 г. Алексей Навални щеше да навърши 50 години. Meduza разговаря с неговите приятели, които си спомнят какъв е бил извън работа: какво е пял на караоке, какви шеги е правил и как е можел мигновено да открива, че е следен.

Навални беше основен критик на Кремъл и водач на опозицията срещу Путин. Разследванията на неговата антикорупционна фондация поставяха под силен натиск олигархията и властта в Русия. През 2020 година срещу Навални бе направен опит за убийство - с отровата Новичок. Руският политик тогава оцеля след спешни действия в германската клиника "Шарите". Няколко месеца по-късно Навални се завърна в Русия, смятайки, че ще може да продължи политическата си дейност.

Веднага, след като слезе на руска земя, той бе арестуван, а малко по-късно бе изправен на съд. Алексей Навални умря в руска наказателна колония на 16 февруари 2024 година - по времето на тогавашната Мюнхенска конференция по сигурността.

"Смъртта му си остава тежък удар за всички хора, особено в Русия, които не са се отказали от надеждата за свободна страна", каза германският външен министър Вадефул в рамките на конференцията. "Отравянето на Навални трябва да има последствия."

Сергей Гуриев - икономист

Алексей Навални стана политик, защото искаше да помага на хората. Той искрено се интересуваше как живеят хората, какво ги тревожи и какво им липсва... Сигурен съм, че читателите на Meduza вече са чували за неговата кампания за кмет през 2013 г. и за президентската му кампания през 2017 г. Затова ще разкажа различна история - за посещението на Алексей и Юлия в нашата селска къща във Франция през февруари 2020 г.

Живеем в просто френско село. Имаме хлебар, месар, лекар, ветеринарен лекар и фармацевт. Алексей поиска да го заведат до пекарната - не само за да купи кроасани, но и защото искаше да научи за живота на един обикновен селски хлебар, в колко часа става (френските пекари винаги стават преди зазоряване, за да може да се купи пресен хляб рано) и как постига перфектното качество на хляба си (това, естествено, се предава от поколение на поколение).

Хлебарят, разбира се, не можеше да гласува за Навални. От друга страна, никой друг не можеше да гласува за Навални през 2020 г. Но Алексей искрено се интересуваше как живее един обикновен французин - и защо обича работата си.

Доколкото си спомням, Алексей винаги задаваше въпроси, вместо да изнася лекции. Той дори проведе дълъг разговор с френски пекар за обикновения френски селски живот - тогава се опитваше да разбере какво може да се направи за руската провинция.

Любов Собол - съюзник на Навални

Нека ви разкажа за Алексей и музиката. Често обсъждахме поп музика и нови парчета. Дори в затвора му изпращах текстове на нови песни. Най-странното нещо, което си спомням: парчета на Instasamka и Shaman. Някои може да си помислят, че това е някакво изтънчено мъчение от моя страна - е, може би сте прави.

Алексей също обичаше да пее, или поне така ми се струваше. По време на къмпингуване на ФБК в Краснодарския край през 2016 г. той изпя "Иванушки Интернешънъл" около лагерен огън. А по време на едно от празненствата си за рожден ден покани всички да се редуват да свирят свои собствени парчета: всеки можеше да изсвири определен брой песни.

След това няколко момчета ми дадоха своя ред и моят плейлист се възпроизвеждаше около половин час, докато останалите не започнаха много да се разстройват. Спомням си, че Жора Албуров започна да протестира срещу незаконния монопол, така че трябваше да се откажа от реда си и да се оттегля. И тогава пуснаха караоке. Алексей изпя "Ария" и "Улица на розите". Силно, с цялата си душа. Тези спомени ще останат с мен завинаги. И е толкова странно всеки път, когато чета за "лидерството" на Навални. Той винаги беше отворен не само към близките си приятели, но и към екипа си.

Иван Жданов - съюзник на Навални

Един ден летяхме за Германия и трябваше да шофираме до Франция. Беше 2019 г. Алексей обичаше да шофира, но никога не шофираше в Русия, за да не си навлече неприятности. Но в чужбина винаги го правеше с голямо удоволствие. И някъде по средата на пътя осъзнахме, че ни следи черен Мерцедес. Много искахме да се отървем от него, но не можехме да нарушим правилата.

Тези момчета не обичат да бъдат снимани. Така че, когато на някое кръстовище се натрупат голям брой коли, Алексей отбива отстрани на пътя. Мерцедесът спира зад нас.

Изтичвам от колата и започвам да обикалям Мерцедеса, снимайки го. Мерцедесът започва бавно да се движи по банкета. Германците и французите около мен гледат изненадано, напълно объркани какво се случва. Алексей се смее на цялата история, защото ситуацията е доста нелепа. Но екипът за наблюдение си тръгна - и никога повече не се появи.

Имаше много подобни епизоди, в които Алексей беше постоянно наблюдаван. Това, разбира се, беше много трудна част от живота, която стана доста обичайна за нас, особено през последните години в Русия. Наблюдението беше практически постоянно.

Никита Кулаченков - бивш служител на ФБК

Алексей винаги беше един и същ. Той беше същият човек, когото милиони хора познаваха от видеоклипове и речи - и беше същият лично, в близък контакт. От момента, в който ми се обади през 2013 г. и каза: "Елате на интервю" и се пошегува, до момента, в който за последно говорихме през лятото на 2020 г., той винаги имаше чувство за ирония, самоироничност и откритост.

И интерес към хората. Супер важно нещо. Сред политиците вероятно рядко съм срещал такъв, който да се интересува от всеки човек, с когото говори. Било то човек в тълпа, на бензиностанция или в офис. Това беше много ценно, приятно и вероятно заради това той беше обичан.

Веднъж бяхме в Страсбург, където ЕСПЧ провеждаше заседание. Мисля, че беше преди изборите в Русия през 2018 г. и опитвахме се да отменим присъдата, за да позволим на Алексей да се измъкне, включително като оказвахме натиск върху ЕСПЧ. Тогава все още имаше надежда.

Пътуваме в трамвая след заседанието на ЕСПЧ и Алексей казва: "Вижте, там стои жена, запомнете я."

Мисля си, ами, там стои момиче, нищо забележително в нея за мен. Няколко часа по-късно, вечерта, излизаме от хотела и той казва: "Вижте кафенето." Същото момиче седи там. Той някак си знаеше как да забележи, че го следят. Просто се огледа в трамвая и разбра кой ни следи.

Тогава измислихме цяла система за избягване на наблюдение в чужбина. Тези хора летяха с Алексей в самолета или го чакаха на изхода някъде в Истанбул. Имахме хитри схеми да ги заобиколим, като например да скачаме в предварително наети коли.

Веднъж трябваше да се срещнем в Италия. Пристигнах пръв и измислихме схема, според която Алексей щеше да скочи в колата веднага след портата, а след това трябваше да се срещнем с Маша Певчих някъде в града.

С Маша се уговорихме да направим шега на Алексей. Той и аз трябваше да влезем в църква, а Маша трябваше да дойде и да седне някъде наблизо, със забрадка, за да не я познаят. Проблемът беше, че църквата, която бяхме избрали, беше затворена. Маша просто се мотаеше наоколо.

По някаква причина Алексей си направи селфи с мен - не помня защо. Маша седеше на заден план. Той поглежда селфито и казва: "Слушайте, някаква странна жена ни следи от няколко минути." Така че не разбра, че е Маша, но веднага забеляза наблюдението.

В същия град един човек ни следеше и дори аз го забелязах. Бяхме малко изненадани, че ни бяха следили; не използвахме телефоните си нарочно. Както и да е, той ни следи известно време и накрая, много срамежливо, се представи. Той каза, че е от Таджикистан и поиска автограф.

Очевидно не можеше да повярва, че е срещнал Алексей в някакъв малък италиански град. Алексей, разбира се, се снима с него и му даде автограф. Надявам се, че го има някъде.

Дмитрий Гудков - политик

Винаги съм свързвал Алексей с чувство за хумор. Спомням си един момент по време на процеса в Кировлес [18 юли 2013 г.]. Той беше осъден и веднага задържан - и след това внезапно освободен на следващия ден.

Всички в съдебната зала се просълзиха, когато беше прочетена присъдата. Аз самият бях шокиран от новината, че е в затвора - все пак беше 2013 г. Присъдите затвор бяха рядкост тогава. Само "случаят с площад Болотная" беше попаднал в заглавията. Всички бяха сигурни, че присъдата ще бъде произнесена сутринта и че Алексей ще бъде преместен в затвора.

Беше ми позволено да видя Алексей, като депутат от Държавната дума. Изведнъж видях напълно спокоен човек, сякаш нищо не го притесняваше. Седеше весело, сякаш току-що беше излязъл да пуши. Шегуваше се, докато всички останали плачеха. Каза: "Всичко е наред, не се тревожи. Излез на улицата да протестираш." И ми разказа виц.

Той ми сподели, че веднъж са били заедно с Немцов в ареста и Немцов винаги го е дразнил, че може да прави толкова много набирания и лицеви опори подред. "Сега", каза Алексей, "най-накрая ще имам достатъчно време да тренирам." Тогава бях изумен от отношението му.

В семейния ни архив имаме и видео на тоста на Алексей на моята сватба. Монтирах го през 2012 г., като насложих клип от речта му на булевард "Сахаров" върху изображението, където той казва: "Знаем защо сме тук, защо сме се събрали. Виждам, че тук има достатъчно хора, за да превземат Кремъл и Белия дом точно сега. Но ние сме мирна сила, няма да го направим още."

Така че не можахме да гледаме това видео заедно - просто никога не се получи. Но семейството ни го гледа често. Така го помня. И така го помнят всички в семейството ми.

Мария Гайдар - политик

В разговора ми с Алексей две неща ме трогнаха. Първото беше, когато той каза, че е плакал заради анимационни филми. Например, заради сцената в "Цар Лъв", където бащата на Симба умира. Второто беше, когато говори много сериозно за филма "Планината Броукбек", когато излезе за първи път. Той каза: "Мислих за това дълго, дълго време, след като го видях, и накрая осъзнах, че това е филм за любовта." Тогава осъзнах, че той не е фашист, не е хомофоб, не е женомразец, а просто чувствителен, емпатичен човек. Не знам дали бих могъл да се доверя на Навални за страната си, но бих му се доверил за детето си. Той беше добър човек - сигурна съм в това.

Христо Грозев - следовател

Беше вечерта след същото обаждане до Константин Кудрявцев. Алексей току-що беше получил де факто признание от хората, които го отровиха. Вече нямаше никакво съмнение: това не беше грешка, нито опит да го сплашат или осакати. Путин наистина се беше опитал да го убие.

Събрахме се в наета къща в Шварцвалд - тя служеше за щаб на разследването и база на снимачния екип. Приготвих вечеря за всички: семейството на Алексей, Маша Певчих, Кира Ярмиш и снимачния екип.

На масата предложих мисловен експеримент. Представете си, че сме в една и съща лодка с Путин през 1999 г. И всеки от нас имаше възможността да го бутне зад борда, знаейки всичко, което ще се случи след това: войни, репресии, убийства, отравяния - включително отравянето на самия Алексей.

Няма да преразказвам отговорите на другите. Но Алексей веднага го каза:

- Не, не бих настоявал.

- Дори и да ви спаси живота?

Той сви рамене:

- Това не е християнско. Не е моя работа да решавам.

И тогава иронията на момента ме порази. Алексей отказваше да отнеме живота на човека, който един ден щеше да поръча убийството му. Но този, който говореше най-силно за християнските ценности, сякаш мислеше съвсем различно.