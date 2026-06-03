Войната не върви по план: Русия засилва ударите, за да подобри позициите си за преговори

Демонстрацията на сила, която Русия обсипа Украйна рано във вторник, със стотици дронове и ракети, не може да прикрие нарастващите признаци на слабост на Москва в четиригодишната война.

Настъплението на Русия на фронтовата линия в Украйна се забави почти до пълно спиране. Тя засили принудителната мобилизация в окупираната Източна Украйна, тъй като усилията ѝ за набиране на персонал на вътрешния фронт се провалиха. Вътрешното недоволство нараства. Европа предоставя нова подкрепа на Украйна. А мирните преговори, посредничени от Съединените щати, почти приключиха.

Всичко това води до загуба на инерция от страна на Русия, казват анализатори.

Някои анализатори казват, че смятат, че наскоро засилените удари на Русия са опит да си върне предимство в потенциалните мирни преговори и да се ангажира отново с администрацията на Тръмп, която е станала по-фокусирана върху войната в Иран, отколкото върху тази в Украйна, пише NYT.

Въпреки това, бойните постижения на Украйна обърнаха хода на войната, каза Джак Уотлинг, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби, изследователска организация в Лондон.

Въпреки че руските въздушни удари могат да продължат „за дълъг период, каза Уотлинг във вторник, бойните ѝ постижения намаляват. Това доведе до "нарастващ оптимизъм, че Украйна може да се бори с Русия до прекратяване на огъня", пише той в анализ тази седмица за Foreign Affairs.

Това е рязък обрат спрямо миналото лято,

когато президентът Владимир В. Путин от Русия беше толкова уверен в победата, че отлетя за Аляска за среща с президента Тръмп относно това как да се сложи край на войната. В наши дни президентът Володимир Зеленски от Украйна е този, който настоява за бързо прекратяване на военните действия.

Във вторник в Москва главният говорител на Путин заяви, че войната може да приключи веднага щом Украйна се изтегли от региона на Донбас, където Русия е предявила териториални претенции.

Гади заяви, че е малко вероятно Русия да поеме пълен контрол над Донбас до края на 2026 г., както се е опитвала да направи, преди да се върне към преговори за прекратяване на огъня. Но, каза той, поройът от въздушни удари като тези във вторник показва, че въздушната мощ на Русия не може да бъде подценявана и „Украйна със сигурност ще стане свидетел на още такива атаки“.

Междувременно Украйна държи позицията на земята.

Анализатори от DeepState UA, украински разузнавателен тракер с отворен код, съобщиха тази седмица, че руската армия изглежда е загубила повече територия през май, отколкото е спечелила, първият месец с такава загуба от контраофанзивата на Украйна през 2023 г.

Позицията на Украйна на бойното поле продължава да бъде подкрепена от нова военна помощ от Европа, включително пакет оръжия на стойност около 149 милиона долара от Финландия и 16 изтребителя Gripen от Швеция, и двете обявени миналата седмица.

Последни оценки на западни представители показват, че Русия понася огромни жертви на бойното поле. Миналата седмица шефът на британското разузнаване Ан Кийст-Бътлър заяви, че близо 500 000 руски войници са били убити от началото на войната през февруари 2022 г.

През май държавният секретар Марко Рубио заяви, че Русия губи от 15 000 до 20 000 войници всеки месец.

Ето защо Москва се опитва да привлече повече войници от Източна Украйна.

Във вторник сутринта Зеленски нарече последната атака мащабна атака и напълно прозрачно изявление от Русия:

"Ако Украйна не бъде защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат".

И те биха могли да се разпространят в Европа, колкото по-дълго съюзниците там снабдяват Украйна с оръжия, каза Николай Соков, бивш руски и съветски дипломат, в интервю във вторник.

Способността на Русия да удължи войната в Украйна, каза Соков, не бива да се подценява.

В интервюто си за Fox News, Рубио призна, че американските усилия за договаряне на мирно споразумение в Украйна са "загубили известна инерция през последните няколко месеца, поради различни причини".

Той също така каза, че Русия може би напоследък се е чувствала "малко оптимистично", защото печалбите от високите цени на петрола, причинени от затворения Ормузки проток, са дали на Кремъл икономическа спасителна линия, за да продължи да подкрепя военните усилия.

Въпреки това, каза Рубио, "украинците се чувстват все по-уверени в позицията си на бойното поле".