IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Вълчев: Университетите сами да решат за 3-годишни бакалавърски специалности

Образованието ще е приоритет за правителството въпреки бюджетната ситуация, обеща министърът

04.06.2026 | 11:38 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Политиката за повишаване на качеството на висшето образование трябва да бъде продължена. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с ректорите на висшите училища.

Той представи пред тях част от приоритетите в сектора и заяви готовност за диалог по всички въпроси с висшите училища.

„Системата на висшето образование е една от най-реформираните и това се оценява, както с вътрешни, така и с външни инструменти“, посочи министърът, цитиран от пресцентъра на Министерството.

По думите му МОН ще продължи да насърчава научноизследователската дейност, а образованието ще остане приоритет за правителството въпреки сложната бюджетна ситуация.

Министър Вълчев постави фокус на подготовката на бъдещите учители и призова ръководителите на висшите училища да не правят компромиси с недобре подготвени студенти в това поприще. „Това е ключово не само за качеството на средното образование, но и за висшето“, изтъкна проф. Вълчев.

На срещата бяха обсъдени мерки за облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, както и продължаването на програмите за ремонт на общежития. Вълчев посочи, че МОН не планира целенасочена политика за намаляване на срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна.

В срещата участваха и заместник министрите на образованието и науката проф. Сеня Терзиев и акад. Николай Витанов, началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев и директорът на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова, съобщиха от министерството. | БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

образование ВУЗ бакалавър
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem