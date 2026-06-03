Донев: Нов дълг е неизбежен, без него няма да можем да изплатим пенсиите за юли ВИДЕО

“Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 млрд. евро”, каза на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Той обясни, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли. По думите му Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни.

“Какво прави едно семейство, когато парите не достигат - започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи и този финансов план се следва, докато не се постигне баланс между приходи и разходи”, каза Донев и направи сравнение с финансите на държавата.

ЕК и свръхдефицита

"Внимателно следя дискусията, която се разгоря за очакване на процедурата, която ЕК ще обяви с доклада за пролетния семестър - т.нар процедура за свръхдефицит. За мен и за "Прогресивна България" това е предизвестен сценарий, който създава силна изненада в отговорните за сегашната ситуация и колкото по-агресивна е политическата интонация, с която предлагат магически решения, толкова по-съпричастен е анализаторът и коментаторът към решенията, довели до тази ситуация. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди", каза Донев.

Вицепремиерът обясни каква е финансовата реалност към настоящия момент.

"Дефицит, без да се променят действащи политики и мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицит 7.4%. Това са над 1.5 млрд. евро. Още 2.2 млрд. евро неразплатени такива разходи, крити по чекмеджета и едва сега усложливо ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство. Направете сметка и с това на колко скача дефицитът", посочи министърът на финансите.

Той обясни още, че до 30 април тази година служебното правителство е трябвало да представи на Европейската комисия годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за 2025-2028 г., но по думите му те не са представили тази информация.

"Така че всичко онова, с което днес ЕК ще излезе в доклада, е на база данни, които има за 2025 година, без в тях да са включени онези непредвидени разходи и разходите, които са направени и се очаква да бъдат фактурирани през 2026 г. Това е така, защото служебното правителство или не искаше, или не успя да извърши консолидация на държавните разходи и съответно прехвърли горещия картоф към редовното правителство. С това действие на служебното правителство ЕК не разполага с актуалните данни за 2026 г., а само с нетните разходи за 2025 г., с което ще обяви размера на очаквания от нея дефицит за 2025-2026-2027 г.", каза още Донев.

Критики към служебната власт

Вицепремиерът обвини служебното правителство на Андрей Гюров, че е прехвърлило “горещия картоф“ към редовното правителство. “Кабинетът поема своята отговорност, колкото и да е сложна ситуацията, в която се вземат трудни решения за орязване на разходите”.

Донев добави, че ако ако обществото е готово може да се стигне до замразяване на доходите.

Служебното правителство не искаше да извърши консолидация на държавните разходи и затова ЕК не разполага с актуалните данни.

“Приходната част на бюджета не е нараствала със същите темпове, с които е нараствала разходната част на бюджета, добави вицепремиерът и отбеляза, че е имало укриване на разходи и осигуровки. Инвестиционната политика на страната е била непоследователна и без визия за стратегическо развитие. Вместо усвояване на европейски проекти, фокусът е бил изцяло насочен към националните капиталови инвестиции без да е осигурен ресурс. Неефективното управление на публичните средства и корупцията са увеличили допълнително натиска върху бюджета”, каза Донев.

Според вицепремиера честата смяна на служебни и редовни правителства са задълбочавали проблемите.

Срещи с тристранката

Донев добави, че предстоят срещи с работодатели, синдикати, браншови организации, с които да предприемем конкретни мерки за консолидация на държавните разходи. “Така че този прекомерен дефицит да бъде ограничен в приемливо допустими финансови рамки. Предполагам, че ЕК ще постави България под наблюдение. Но ние няма да чакаме указанията и твърдите мерки, които ЕК би могла да ни наложи. Ще ограничим в приемливи граници държавните разходи”, каза още финансовият министър.

“Задачата е трудна, ако е била лесна – онези “майстори на балансиран бюджетен дефицит в рамките на 3%“ биха могли да ги реализират. В момента бюджетът не може да си позволи лукса да разчита на дивидент от държавните дружества, съобщи още той и информира, че 560 млн. евро няма да постъпят тази година. Предстоят ни непопулярни мерки, предстои ни да изпием горчивата чаша, добави той.