84-годишен шофьор пострада тежко при челен удар на пътя Русе - Кубрат

Мъжът е предприел изпреварване на колата пред него, при което се е блъснал в насрещно движещия се автомобил

29.01.2026 | 14:38 ч. Обновена: 29.01.2026 | 14:38 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Тежка катастрофа стана по обяд на пътя Русе - Кубрат на входа на село Червена вода. Ударили са се челно лека кола и лекотоварен автомобил.

По първоначална информация водачът на лекия автомобил - 84-годишен мъж, е предприел изпреварване на колата пред него, при което се е блъснал челно в насрещно движещото се камионче, съобщи bTV.

При удара мъжът е пострадал тежко, като линейка на Спешна помощ го е откарала в болница с политравма.

Заради инцидента движението е затруднено и се извършва в една лента. На място има екипи на полицията. Причините за катастрофата се изясняват.

