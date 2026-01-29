84-годишен шофьор пострада тежко при челен удар на пътя Русе - Кубрат

Тежка катастрофа стана по обяд на пътя Русе - Кубрат на входа на село Червена вода. Ударили са се челно лека кола и лекотоварен автомобил.

По първоначална информация водачът на лекия автомобил - 84-годишен мъж, е предприел изпреварване на колата пред него, при което се е блъснал челно в насрещно движещото се камионче, съобщи bTV.

При удара мъжът е пострадал тежко, като линейка на Спешна помощ го е откарала в болница с политравма.

Заради инцидента движението е затруднено и се извършва в една лента. На място има екипи на полицията. Причините за катастрофата се изясняват.