Костадинов: Гюров е единственият, който не е свързан с Пеевски и Борисов

„Ние бяхме първите, които казахме, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер - ако следваме политическата философия на президентството до момента. Гюров - въпреки нашите резерви към него в политически план, е единственият, за когото може да се каже безспорно, че не е човек, свързан с Пеевски и Борисов. Ако искаме да имаме служебен премиер, който да не бъде свързан с досегашното управление - той е набиващата се в очи, единствена алтернатива“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов по bTV.

"Всяко едно от лицата, които са в този списък, наречен доста нелепо "домова книга" - всички те са политически лица. И всички те са с политически протекции на тези позиции, които са високи политически позиции. Никой от тях не е станал там началник заради конкурс. И не е победил, примерно, други в конкурс. Просто защото някоя политическа партия, в повечето случаи ДПС, в два случая ГЕРБ, го е харесала и го е сложила там, за да защитава нейните интереси, нейните позиции", посочи Костадинов.

"Точно поради тази причина считаме, че ако искаме скъсване със сегашното правителство по време на изборния процес и да сме сигурни, че няма да има опити за манипулации, поне от страна ГЕРБ и ДПС, защото и за ПП-ДБ имаме резерви, Гюров е единственият вариант", заяви той.

Лидерът на "Възраждане" попита защо все още нямаме служебно правителство, припомни, че правителството на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември и посочи "почти два месеца по-късно правителството на ГЕРБ и ДПС продължава да управлява".

„Дава се време за някои финални, последни сделки на правителството. И може би договаряне на един, както се казва, мек преход“, коментира лидерът на „Възраждане“.

„Нямаме укори към Йотова, защото не смятаме, че това е нейно решение или че тя в момента определя този ритъм. Тя просто продължава това, което президентът Радев беше започнал. Нещо подобно се случи, когато имаше друг такъв преход в края на 1996 - началото на 1997 година, когато имаше поредица от преговори между висши представители на СДС, които се очакваше да вземат властта, и на БСП, които договориха да няма търсене на виновни за последиците от голямата икономическа криза, в която държавата беше затънала през 1996 година. Това е задкулисие в чист вид. Надявам се да не станем свидетели на 20 години по-късно изявления и свидетелски показания на хора, които са участвали в сегашно задкулисие“, коментира Костадинов.

По думите му от "Възраждане" настояват за преосноваване на държавата.

„Изборите в Турция, провеждани сега по този начин, представляват много тежка заплаха за националната сигурност. На изборите, които бяха за президент през 2021 година в Турция, гласуваха 91 000 души. Между другото, не бяха всички, защото там потенциално право на глас имат 300 хиляди. На последните избори прагат за влизане беше 100 хиляди. Представете си какво би се случило - при условия, че в момента нашата конституция, заради промените на ПП-ДБ, които облагодетелстваха ДПС, позволява двойни граждани да станат български депутати. Съвсем спокойно - със 150, 200, 250 хиляди гласа може да се направи парламентарна група от порядка на около 15, 20, до 30 депутати. В зависимост от избирателната активност“, коментира Костадинов и допълните, че техните стъпления ще започват на турски език и със заявките, че не разбират български език.

Костадинов каза, че единствените държави, които са засегнати от това ограничение, са Великобритания и САЩ. Но, ако сложим секциите, които има в консулските служби и посолствата, и ако сметнем това, което има като изборна активност на предходните избори, ще видим, че няма проблем, каза още той.