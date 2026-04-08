Меган Маркъл показа колко са пораснали Арчи и Лилибет

Миналата неделя католическият свят отпразнува Великден. Голяма част от известните личности използваха момента, за да споделят как са прекарали празника в компанията на своите най-близки хора. По традиция в част от света се извърши и т. нар. „egg hunt“ или „лов на яйца“, където децата трябва да намерят скрити шоколадови яйца, които след това да приберат в своята кошница. Който намери повече лакомства, той печели.

Традицията бе спазена и в дома на Меган Маркъл и принц Хари в Монтесито, Калифорния.

На 5 април, навръх католическия Великден. херцогинята на Съсекс отпразнува светлия празник в компанията на съпруга си и двете им деца – 6-годишният принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет. 44-годишната Меган обаче не запази щастието само за себе си, а го сподели с последователите си в Instagram. Тя събра част от празника в нова публикация, включваща видеа от различни дейности, като например „лов на яйца“, хранене на кокошки и украсяване на дървени яйца.

На едно от видеата се вижда как Арчи и Лилибет, които вече са доста пораснали и видимо имат червеникава коса като принц Хари, да тичат един до друг в голямата градина на дома си. В ръцете си децата държат по една кошница, готова да поеме цялата тежест на яйцата, които ще съберат. Върху главата на Лили има празнични заешки ушички. На друго видео се вижда как брат и сестра държат своите кошници – които вече са пълни с лакомства и награди – докато се изкачват по каменни стълби към по-горното ниво на градината заедно със своето куче.

