Шайло Джоли се превръща в точно копие на младата Анджелина

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит е точно копие на известната си майка.

19-годишната Шайло, която вече се представя само с фамилията Джоли, направи актьорския си дебют във музикално видео към песента What's a Girl to Do на Dayoung.

В краткия тийзър тя се появява със сресана назад коса и кафяв топ, комбиниран с кръгли обеци. Тя също така показва танцовите си умения, а цялото видео се очаква да излезе на 7 април.

„Направих прослушване за всички в Америка, за да изберем участници за музикалното видео на Dayoung. Сред желаещите бяха и няколко танцьори от известната танцова група Culture“, се казва в официално изявление на Starship Entertainment.

„Шайло стигна до финалния кръг и в крайна сметка беше избрана за музикалното видео на Dayoung. Дори след снимките, нямахме идея, че тя е дете на Анджелина Джоли и Брад Пит. Само част от нас разбраха за това и то съвсем случайно“, допълва представителят на компанията.

