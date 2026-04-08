Дъщерята на Кейли Куоко и Том Пелфри стана на 3 г. с Ариел парти

Актрисата показа нови снимки

08.04.2026 | 04:00 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дъщерята на Кейли Куоко и Том Пелфри навърши 3 годинки! За повода 40-годишната актриса показа сладки снимки на момиченцето в профила си в Instagram.

Вижда се, че Матилда е отпразнувала своя 3-и рожден ден с тематична торта - русалката Ариел и морското дъно. Тортата е в морско синьо, по нея за изобразени миди, рапани, морски звезди, корали и т.н. Там са и героите - рибата Флоундър и ракът Себастиан. А най-отгоре е Ариел - с емблематичната си червена коса.

Матилда носи розова тениска с лика на Ариел и е на опашки. Има и кадри на щастливите родители.

После пък момиченцето съвсем влиза в ролята на русалката - тя позира с червена перука и корона.

Снимала се е и с балон, който представлява цифрата 3 и е в червено и синьо. Матилда явно е фен и на Спайдърмен, защото позира и в такова тематично облекло.

"3. От тематично Ариел парти на Източния бряг до Спайдърмен събиране на Западния бряг, ние празнувахме това момиче цял месец! Матилда, ти си най-специалното дете на планетата! Усмивката си и смехът ти носят радост на всеки човек, който е около теб, ние сме такива късметлии да сме твои родители!", написа Кейли към кадрите.

Тагове:

звезди Кейли Куоко Том Пелфри рожден ден дъщеря
