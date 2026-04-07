Утре ще поставят паметна плоча за загиналите на "Петрохан" и "Околчица"

07.04.2026 | 22:51 ч.
Снимка: БГНЕС

Утре, 8 април, от 10:30 ч., близки и приятели на загиналите при хижа "Петрохан" и връх Околчица ще поставят паметна плоча в тяхна чест.

Сред организаторите е Ралица Асенова, която заедно с други роднини и приятели ще отдаде почит на Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо.

Поради труднодостъпността на самата хижа, която е била дом за загубените млади хора, плочата ще бъде разположена в отбивката на Прохода "Петрохан" в посока хижата.

Свързани статии

Преди няколко седмици Асенова обяви в национален ефир, че има намерение да постави плоча край хижата. Тя предупреди, че ако патрулката, която охранява имота, не я допусне до мястото, ще стовари паметната плоча пред автомобила, а по-късно, когато снегът се разтопиу, ще я премести. 

Преди дни онлайн вече се появи снимка на плоча, която почиташе паметта на шестте жертви, както и двете кучета, които загинаха в "Петрохан". 

