Утре ще поставят паметна плоча за загиналите на "Петрохан" и "Околчица"

Утре, 8 април, от 10:30 ч., близки и приятели на загиналите при хижа "Петрохан" и връх Околчица ще поставят паметна плоча в тяхна чест.

Сред организаторите е Ралица Асенова, която заедно с други роднини и приятели ще отдаде почит на Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо.

Поради труднодостъпността на самата хижа, която е била дом за загубените млади хора, плочата ще бъде разположена в отбивката на Прохода "Петрохан" в посока хижата.

Преди няколко седмици Асенова обяви в национален ефир, че има намерение да постави плоча край хижата. Тя предупреди, че ако патрулката, която охранява имота, не я допусне до мястото, ще стовари паметната плоча пред автомобила, а по-късно, когато снегът се разтопиу, ще я премести.

Преди дни онлайн вече се появи снимка на плоча, която почиташе паметта на шестте жертви, както и двете кучета, които загинаха в "Петрохан".