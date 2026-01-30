Русенски проблеми: Паркиране по тротоари, мръсотия от тир паркинг

Редовно в платформата на Helpbook.info ни пишат от Русе за проблеми с паркирането - градът е своеобразен рекордьор по изоставени автомобили според сигналите, а паркирането се извършва който - където може, въпреки добрите намерения.

Потърпевша ни написа следното: „Подавам сигнал за нерегламентирано паркиране на моторни превозни средства в прилежащото пространство към жилищен блок, в непешеходната зона. Паркирането се извършва в нарушение на установения общински ред, като се заемат площи, които не са определени и обозначени за паркиране (вкл. зони за достъп до сградата).

Нарушенията са системни и създават затруднения за живущите и преминаващите лица. Моля да бъде извършена проверка на място и да бъдат предприети действия по компетентност съгласно Закона за движението по пътищата и действащата общинска наредба.“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни и за нагъл шофьор от същия град, който системно паркира на тротоара: „Не оставя поне малко свободно място за преминаване! Това не е прецедент, а редовно, някой път и почасово паркиране! Има възможност за паркиране от другата страна, но явно няколко крачки са много за собственика! Моля за съдействие, за да се избегне някой нещастен случай! На 50 м се намира детска градина и детска ясла!“ (целият сигнал - тук)

Излизащи и влизащи камиони в паркинг за тирове също внасят напрежение - редовно разнасят кал и мръсотия по околните улици, въпреки че са всеизвестни дължимите глоби. Настилката на паркинга не е твърда, според нашия потребител, който апелира за цялостна проверка, както и представяне на изискуемите разрешителни. (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.