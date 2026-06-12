Посмъртно: Михаил Белчев получи голямата награда „Христо Г. Данов“

Посмъртно Михаил Белчев е тазгодишният носител на голямата награда "Христо Г. Данов" за цялостен принос в националната книжовна култура. Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличието посмъртно на съпругата на поета Кристина Белчева. Отличията бяха раздадени на тържествената церемония в къща музей "Христо Г. Данов" в Стария град на Пловдив.

"Михаил Белчев поетично ни накара да мислим, че не сме сами, че има светлина и че любовта не умира", заяви министърът на културата.

По думите му огромната част от наследството на Михаил Белчев е словесно – той е автор на стотици текстове за песни и на множество поетични книги, а думите му са се превърнали в част от културната памет на няколко поколения българи.

В края на церемонията министърът съобщи, че е взето решение зала 1 на НДК да носи името на Михаил Белчев.

Издателство "Български писател" получи наградата в категорията "Българско издателство".

В категорията "Автор на българска художествена литература" отличието бе за Антон Баев за книгата "Колкото да влезе Бог" (издателство "Коала прес").

В категорията "Преводач на художествена литература" наградата бе присъдена на Жанина Драгостинова за превода на "Изповедите на авантюриста Феликс Крул" от Томас Ман (издателство "Колибри").

В категорията "Автор в областта на хуманитаристиката" наградата получи Явор Гърдев за книгата "Власт, суверенитет и режисура" (издателство „Жанет 45“).

Мария Донева за книгата "Моите кукли" (издателство "Жанет 45") бе отличена с наградата "Христо Г. Данов" в категорията "Автор на издание за деца".

За "Художник на книга" наградата отиде при Милена Вълнарова за книгата "Хендерсън – кралят на дъжда", автор Сол Белоу (издателство "Лист").

Литературно списание "Страница" – редакционна колегия: Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки; издател: Сдружение "Литературна къща" – Пловдив, бе отличено в категорията "Представяне на българска книга".

Наградата в категория "Библиотечно дело" отиде при Библиотечно-информационния център на Медицинския университет – Пловдив.

Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга. Журито се назначава със заповед на министъра на културата. Лауреатите получават диплом, малка пластика и парична награда, а номинираните – диплом.

През 2025 г. носител на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура бе писателят Владимир Зарев.