IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Добри условия за ски в планините, температурите - до минус 10

След обяд валежите на много места ще отслабват и спират

02.02.2026 | 09:36 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Времето в планините е подходящо за ски, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са отрицателни от минус пет до минус десет градуса. Облачно е, на места със слаб вятър. 

Туристите трябва да предвидят, че във високите части има намалена или почти никаква видимост.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие, добавиха от ПСС. 

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг.  Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планини туризъм сняг
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem