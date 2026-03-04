ПП-ДБ се регистрираха в ЦИК, заявиха единство и сила СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 8 / 8

“Продължаваме промяната-Демократична България” се регистрираха в ЦИК за предсрочния парламентарен вот на 19 април.

“Регистрирахме се с 8800 подписа за "Силна България в силна Европа”, съобщи лидерът на ПП Асен Василев. На регистрацията присъстваха и Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

“Нашата коалиция се явява единна и силна, защото трябва да има политическа сила, която по два приоритета да заяви къде стои: ние единствено стоим за това България да бъде свободна от корупция и да има върховенство на закона и също така България да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация. България има нужда да бъде силна в силна Европа”, каза Божидар Божанов.

Той добави, че рокът за регистрация на листите е две седмици, “така че като станат готови, ще видите как са подредени”.

“Спор за листите няма, като част от коалиционното споразумение те са уточнени”, допълни Василев.