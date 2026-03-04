ПП-ДБ се регистрираха в ЦИК, заявиха единство и сила СНИМКИ

“Продължаваме промяната-Демократична България” се регистрираха в ЦИК за предсрочния парламентарен вот на 19 април.
“Регистрирахме се с 8800 подписа за "Силна България в силна Европа”, съобщи лидерът на ПП Асен Василев. На регистрацията присъстваха и Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
“Нашата коалиция се явява единна и силна, защото трябва да има политическа сила, която по два приоритета да заяви къде стои: ние единствено стоим за това България да бъде свободна от корупция и да има върховенство на закона и също така България да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация. България има нужда да бъде силна в силна Европа”, каза Божидар Божанов.
Той добави, че рокът за регистрация на листите е две седмици, “така че като станат готови, ще видите как са подредени”.
“Спор за листите няма, като част от коалиционното споразумение те са уточнени”, допълни Василев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.