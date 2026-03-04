Младежи "празнуваха" Трети март скачайки върху патрулка ВИДЕО

Младежи "празнуваха" по необичаен начин националния празник на България - Трети март.

Те бяха знаснети от политологът Теодор Славев да скачат върху патрулка и да издават почти маймунски звуци.

Заедно с това младежите, приличащи на "локали" с тъмни дрехи и качулки, развяват и българския флаг.

После те се опитват да преместят автомобила с бутане от мястото.

"Просто няколко деца се забавляват на националния празник.", написа Славев към клипа.