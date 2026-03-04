IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Младежи "празнуваха" Трети март скачайки върху патрулка ВИДЕО

04.03.2026 | 12:21 ч. 18
Младежи "празнуваха" по необичаен начин националния празник на България - Трети март. 

Те бяха знаснети от политологът Теодор Славев да скачат върху патрулка и да издават почти маймунски звуци.

Заедно с това младежите, приличащи на "локали" с тъмни дрехи и качулки, развяват и българския флаг. 

После те се опитват да преместят автомобила с бутане от мястото.

"Просто няколко деца се забавляват на националния празник.", написа Славев към клипа. 

