Панев: Вървим към устойчиви бюджетни дефицити от 5 до 8%

Бившият депутат от ПП-ДБ Владислав Панев коментира задаващия се на хоризонта служебен кабинет.

"Важни са всички министерства. Служебният кабинет ще управлява два месеца и половина - три. Може нещата да се проточат и да се отиде на избори наесен. Служебният кабинет може да управлява половин година", заяви той в предаването "Денят ON AIR".

Домовата книга за избор на служебен премиер

По думите му листата за "домовата книга" е дошла от ГЕРБ и ДПС с подкрепата на ПП-ДБ.

"Неуспешен експерт, който залагаше на конюнктурната реалност. Конюнктурният подход, с оглед на това кой е президент, какво е парламентарното мнозинство, винаги е грешен", подчерта Панев пред Bulgaria ON AIR.

Кой ще стане служебен премиер?

Според него Андрей Гюров като служебен премиер би предложил имена на министри, които касаят изборите, които биха се справили с купуването на гласове и с контролирания вот по най-добрия начин.

"Маргарита Николова, която е фаворит, е била два пъти депутат от "Атака". Всеки е номинация на партиите, които тогава са били част от парламентарното мнозинство. Петър Чобанов беше депутат от ДПС", даде примери Панев.

Румен Радев на политическия терен по време на избори

Гостът смята, че партията на Румен Радев ще внесе промяна в съотношението на силите, може би ще има нова първа партия и нова втора. Ще хвърли камък в блатото, отбеляза Панев.

"Радев не беше категоричен с нищо. От една страна няма да се вдигнат данъците, ще се борим с неравенствата. До изборите трябва да видим по-ясни позиции от Румен Радев и лицата от коалицията, с която ще се явява той. Бройката набъбва, а след това - откъде да ги вземе тези хора. Те ще са четвърта-пета цедка, които искат да се занимават с политика", анализира той.

Събеседникът добави, че най-добрата политика на Радев е нищо да не казва до изборите - нито вляво, нито вдясно.

"Ако говори общи приказки до изборния ден... Обаче това е много трудно постижимо за него. Всяко заемане на позиция означава отлив от избиратели", каза още Панев.

Какво се случва между ПП и ДБ?

Има разговори между ПП и ДБ, но все още не се е стигнало до съставяне на листи, стана ясно от думите на Панев.

"Коалицията ще се яви заедно на изборите, обратното би означавало доста тревожен сигнал. Посланията трябва да бъдат точните и с ясното намерение да бъдат реализирани", изтъкна бившият депутат.

Вървим към устойчиви бюджетни дефицити от 5 до 8%, заключи Панев.

Гледайте целия разговор във видеото