Корнелия Нинова разказва какво е причинило разривът ѝ с Радев

Бившият председател на БСП Корнелия Нинова разказа своята версия за издигането на Румен Радев за президент през 2016 г., последвалото охлаждане в отношенията им и процесите, които според нея са довели до тежка криза в лявото политическо пространство.

Срещата с Радев и поканата към него

"Събирахме кандидатури, бяхме в затруднено положение, защото аз току-що бях избрана за председател и дойдоха изборите. Събирахме кандидатури отвсякъде, от всички организации. Дойде и кандидатурата на Радев. Лично ми я внесе административният директор на партията тогава. Ние се срещахме с кандидатите. Аз поканих Радев, срещнахме се, харесахме го. Поканихме го на Национален съвет и така тръгнаха нещата. Това е моята гледна точка и за мен това е вярната", заяви лидерът на "Непокорна България" в ефира на "Денят ON AIR".

Нинова категорично отхвърли твърденията за влияние на оръжейно лоби, бизнес кръгове или външни фактори, определяйки ги като политически легенди, използвани според моментния интерес.

Началото на разрива с президента

Разривът между нея и президента, според думите ѝ, е започнал много рано - още с първото служебно правителство, назначено от Радев.

"Той назначи министри от ГЕРБ. Така започна отчуждаването от БСП. След това започна да създава партии, които посочваше като алтернатива на модела ГЕРБ, докато ние 10 години неотстъпно и упорито се борехме с този модел", коментира още бившият лидер на БСП пред Bulgaria ON AIR.

Като повратен момент Нинова посочи и действията около свалянето на правителството с участието на ПП, което според нея е станало с подкрепата на ГЕРБ и ДПС и е нанесло сериозни щети на партията.

Влияние чрез вътрешна опозиция

Бившият лидер на социалистите твърди, че президентът не е могъл формално да овладее БСП, но е влияел индиректно чрез вътрешна опозиция, получила позиции в служебните кабинети.

"Формално той не може да овладее БСП поради изискванията на устава, но чрез т.нар. вътрешна опозиция срещу мен, която назначи на различни позиции в служебните кабинети, той се месеше в процесите в БСП", каза Нинова.

Отношенията между БСП и Радев днес, по нейните думи, са симптом на по-дълбока криза.

Критики към БСП и бъдещия проект на Радев

Нинова смята, че партията е в тежко състояние най-вече заради участието си в управление с ГЕРБ и ДПС, което определя като предателство към левите избиратели.

Тя е критична и към вътрешните процеси в БСП, като определя предстоящия избор на нов лидер като борба между лобита.

По отношение на бъдещия политически проект на Румен Радев Нинова отправя сериозни критики. Според нея той не назовава ясно модела и лицата, срещу които твърди, че се бори, оставя отворени врати за коалиции с ГЕРБ и не заявява ясно идеологическа идентичност.

"Радев не е нов. Девет години е в политиката, от които управляваше с пет служебни правителства, знаем какво се случи тогава. Поне със сигурност не се подобри животът на хората. Народът е на ход, но се надявам на разум, защото нямаме повече време за губене", заяви лидерът на "Непокорна България".