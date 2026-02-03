IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Трети март": Съдът ни спря регистрацията, защото поканихме Румен Радев за наш лидер

Партията сезира ВСС и европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство

03.02.2026 | 14:21 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Партия "Трети март" сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и Европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, заради отказа на Софийския градски съд да регистрира партията. Това съобщиха в позиция от пресцентъра на формацията.

Фактите са ясни

Всички документи по регистрацията бяха приети за изрядни. Делото беше насрочено, а в хода на съдебното заседание не бяха направени забележки нито от съда, нито от прокуратурата. Няколко дни по-късно получихме уверения, че решението е изготвено и се движи по установения ред.

Часове след публичното ни изявление, че ПП „Трети март“ кани ген. Румен Радев за свой формален лидер, съдебното решение беше публикувано — но не като регистрация, а като отказ, без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата.

Това развитие поражда основателни съмнения за политически натиск и институционална намеса, насочени към възпрепятстване на участието на формацията ни в предстоящите избори, се казва в позицията.

Заявяваме ясно и категорично:

ПП „Трети март“ няма да се примири с опитите на олигархията да ни спре от участие в предстоящите избори.

Ще участваме във вота и ще застанем рамо до рамо с ген. Румен Радев в неговата битка срещу завладяната държава, олигархичния модел и институционалния произвол.

Опитите да бъдем отстранени от участие в изборния процес чрез административни хватки няма да успеят. Напротив — те само потвърждават, че сме на прав път и битката, която водим, е необходима", заявяват в заключение от "Трети март". 

