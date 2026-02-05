IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Три лавини за ден са паднали в района на Седемте рилски езера

Планинските спасители предупреждават за повишена опасност

05.02.2026 | 06:37 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Планинските спасители предупреждават за повишена лавинна опасност в района на Седемте рилски езера. През вчерашния ден са паднали три лавини, съобщиха за БНР от планинския спасителен отряд в Дупница. 

Лавинната опасност по циркуса се увеличава последните дни с промяната на времето, добавят спасителите.

Снежната покривка по Седемте езера достига до около 1,20 м. и това привлича скиори, привърженици на екстремните спускания, сноубордисти. Едната е от лавините е предизвикана точно от сноубордисти, другите две са от групи с туристи, които при преминаване са предизвикали свличането на снежната маса. Доброто е, че няма пострадали.

Ръководителят на екипа от четирима спасители на дежурство на Седемте езера днес Мартин Джокин: "Има по-висока лавинна опасност, повишена. В момента духат силни ветрове, затопля се времето. Лифтът не работи заради вятъра".

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

лавини седемте рилски езера опасност спасители
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem