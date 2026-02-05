Един от най-успешните българи на Уолстрийт изнесе публична лекция в УНСС

„На Уолстрийт 99% перфектност е провал – изисква се 100% абсолютна точност във всеки детайл“, това сподели със студентите на УНСС един от най-успешните българи на борсата в Ню Йорк и водещ професионалист в глобалните финанси.

В хода на публичната лекция, проведена в аула „Максима“ на УНСС, Георги Балинов разказа за личния си път – от Варна, през обучението в Европа и Ню Йорк, до позицията на управляващ директор на Уолстрийт. Той подчерта ролята на образованието като стратегическа инвестиция: „Започнах със студентски заеми в шестцифрен размер, но това беше инвестиция в самия мен. Образованието може да промени цялата ти траектория“.

Георги Балинов описа работната култура на Уолстрийт като среда с изключително високи изисквания: „Работи се по 120 – 125 часа седмично. Често след като съм работил цяла нощ, се прибирах само за да сменя сакото и отново се връщах в офиса. И това е обичайна практика“. Той сподели опита си в управлението на кризи, включително при фалита на Silicon Valley Bank: „В кризата няма място за емоции. Това е математическа задача – дисциплината и ясният план са ключови“. Говорейки за работата си с глобални клиенти и милиардери, Балинов подчерта значението на доверието и човешките отношения: „Клиентите ми поверяват целия си живот – техните компании. За да ти се доверят, трябва да разбираш не само въпроса, а причината зад него“.

Събитието се организира по покана на доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и главен секретар по дигитализация и киберсигурност в УНСС, и на Алекс Бехар, преподавател в същата катедра и директор „Информационни технологии“ на ZOTA – световна система за дигитални разплащания. Мероприятието е под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Основен акцент на срещата бе визията за създаване на първия Университетски инвестиционен дарителски фонд в УНСС по модела на Харвард и водещите американски университети – устойчив механизъм за дългосрочно финансиране на образование, научни изследвания и развитие на млади таланти.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта значението на подобни събития за мисията на университета и развитието на студентите: „Това е много добър пример за това как трябва да се работи в един университет, който не само обучава студенти, а им дава и допълнителни възможности за кариерно развитие и обща култура“. Той акцентира върху предприемаческата и стартъп среда в УНСС – офис за стартъпи, бизнес академии, майсторски класове и участие в международни състезания.

Преди началото на публичната лекция ректорът проф. д-р Димитър Димитров обсъди с Георги Балинов концепцията за създаването в УНСС на първия за България Университетски инвестиционен дарителски фонд по модела на Харвард и водещите американски университети. Балинов подчерта предимствата на такъв фонд: „Дарителството не е просто жест – то е стратегическа инвестиция. Колкото по-силен е университетът, толкова по-ценна става дипломата на всеки негов възпитаник“.

Георги Балинов говори пред студентите и за изкуствения интелект като отбеляза: „Има риск от инвестиционен балон, защото възвръщаемостта изостава спрямо вложените капитали, но в дългосрочен план изкуственият интелект ще промени всяка индустрия.“

В обръщението си към студентите той беше категоричен: „Намерете си силен стаж възможно най-рано, изграждайте контакти и си поставете ясни цели за 2, 3 и 10 години напред. Произходът няма значение – дисциплината и амбицията имат“. При взаимоотношенията с хората е важно да разбереш въпроса зад въпроса, да „чуеш“ мисълта, която го е породила. И ако стигнеш на такова ниво, това е „ключът към царството“.

Лекторът сподели още: „Много често всичко опира до начина, по който подхождаш към целите и задачите, включително и към непостижимите. За да успееш, премахвай емоцията и негативизма при подхода. Направи план, очертай всяка стъпка“. Той препоръча на студентите: „Поддържайте връзка с вашия университет и помагайте когато и с каквото можете. Защото, колкото повече се увеличава авторитетът на вашия университет, толкова повече се увеличава стойността на вашата диплома“.