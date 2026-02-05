Ще успеем ли да усвоим милионите по ПВУ? Зависи от депутатите

България има право на милиарди европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост – най-мащабният финансов инструмент на Европейския съюз след пандемията. Пари, които не са просто помощ, а договор за модернизация.

Но тук е голямата разлика – тези пари не се усвояват както еврофондовете. Те се изплащат на траншове и само ако държавата изпълни предварително записани условия. Не обещания, не намерения. А конкретни резултати – закони, реформи, промени в правилата, работещи системи. И точно тук България буксува. Защото най-големият проблем вече не е в проектите, а в парламента.

В това дали Народното събрание може да произведе навреме ключовите решения, които Европейската комисия чака, за да отвори следващия транш. Днес България е на седем закона разстояние от последните две плащания по ПВУ - за обществените поръчки, за енергетиката, за водния сектор, за прозрачността, за регулациите, които трябва да гарантират, че средствата няма да потънат в непрозрачни процедури и политическо влияние.

Европейските правила са ясни – плащанията трябва да приключат до края на 2026 година. И, ако държавата не изпълни законодателните условия навреме, последствията вече няма да са единствено политически щети.

Способен ли е този парламент да приеме законите за няколко ключови реформи до изборите? Дебат по темата в студиото на "Директно" с Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на Българския институт за правни инициативи и доц Иван Стойнев, преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет.