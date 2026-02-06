С торта и балони: Благоевград отпразнува рожден ден на... дупка

Огромна дупка в Благоевград се сдоби с торта, балони и празнична украса, след като граждани решиха да отбележат “шестия ѝ месец“ подобаващо. Снимка от импровизираното тържество, разпространена в местни Facebook групи, бързо събра десетки реакции и коментари, а почерпката, по думите на очевидци, е била съвсем реална и достъпна за минувачите.

Снимката показва, че около кратера, който е необезопасен, има и надпис: “6 месеца пътна дупка! Честит рожден ден!“. До “рожденичката“ се издигат и сребърни балони с цифрата 6, а украсата напомня детско парти — с тази разлика, че поводът е инфраструктурен, пише Dariknews.

“Благоевград винаги сме били в крак с времето, винаги новото ни е привличало. Точно за това мисля, че честването на този празник на снимката най-много на нас ни приляга”, с ирония споделя авторът на публикацията.

“Скоро предстои да приемем бюджета на община Благоевград за 2026 година. Мисля за съвсем на място да предвидим в културния ни календар да отдадем заслуженото и на дупките в нашия град. Да избора ще е труден. Ако направим конкурс за най-хубава дупка и всяка улица кандидатства и при толкова много и все заслужили кандидати, едва ли ще е лесен избора”, споделя още инициаторът на тържеството.

Постът предизвика вълна от хумористични реакции, предложения за годишнини на шахти и кръпки, както и идеи инициативата да стане национална. В коментарите се появиха и шеговити призиви други градове да заимстват идеята.

Зад шегата обаче остава и познатият на шофьорите проблем, който е състоянието на част от уличната настилка и забавените ремонти. А дали “рожденичката“ ще дочака следващия си празник – предстои да разберем.