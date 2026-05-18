Ген. Ралчев: Не е неочаквано, че Станчо Станев е новият председател на ДАНС

Станчо Станев е новият и.д. председател на ДАНС.

"Това не е нещо неочаквано. Не е без значение, че министър-председателят застана зад тези си решения и каза, че той отговаря за тези ресори. От една страна той е компетентен, от друга - има визия точно какво да се свърши. Залагам на това, че ще направи добра група от професионалисти, които да му помагат", коментира експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев в предаването "Денят ON AIR".

Проблемът с временните ръководители на службите

Според него бившият изпълняващ функциите - г-н Денев, "не е можал да овладее положението и изкушението да се докарва на властите".

"Малко повече от необходимото мълчеше, когато трябваше да се чуе неговият глас, и обратното. Всичко е в ръцете на новото ръководство на държавата и такива временни не трябва да продължаваме да работим. Откъдето и да го погледнеш - не е сериозно. Да стоиш на един стол и да казваш, че временно изпълняваш функциите, какво да очакват от теб, ти си временен", анализира ген. Ралчев пред Bulgaria ON AIR.

Ще се спре ли с поставянето на "удобни"

"Далеч съм от мисълта, че някой, който отива там, иска да е много удобен, но такава е системата", смята експертът по национална сигурност.

Процедурата по сваляне на охраната от НСО

Във връзка със свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, ген. Ралчев обясни, че периодично се събира Тричленката и оценява дали е отминал или не рискът.

"Обикновено това става на шест месеца. Счита се, че по всички нормативи, ако има сигнал, в рамките на шест месеца, която и да било служба, трябва да разреши проблема. Досега не съм чувал нито една реализация да се направи по сигнал за заплашен особено ценен човек", обобщи той.