Средният магистрат в България – с два апартамента и кола за около 15 000 евро. Това показва проучване на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) въз основа на имуществените декларации на магистратите от 2016 г. насам. За този период са анализирани декларации на 4162 магистрати, които са декларирали над 20 000 придобити имота и над 7000 автомобила, съобщи "Лекс".

Директорът на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер подчерта, че анализът на информацията от декларациите е изключително затруднен, тъй като данните на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са "зле подредени, зле качени, зле администрирани“ и нищо през годините не се е подобрило, а информацията трябва да стане машинно четима.

"Инспектората към Висшия съдебен съвет се справя много зле, пълна каша е на сайта“, посочи Вегертседер и припомни, че ИВСС продължава да работи с изтекъл мандат. Тя изтъкна и две основни препоръки относно избора и работата на следващите инспектори – да се позволи на магистратите да имат право да ги номинират, включително и кандидат за главен съдебен инспектор, а ИВСС в бъдеще да бъде проактивен, сам да инициира проверки, а не да чака сигнали.

Радостина Ангелова и Марина Димитрова от агенция "Глобал Метрикс" представиха и конкретните статистически данни за придобити имоти и автомобили от магистратите. Те изрично посочиха, че голяма част от декларираната информация е "объркваща и юридически противоречива“, тъй като нямало как да бъдат едновременно верни декларираните обстоятелства.

Въпреки това, обобщените данни на декларациите на над 4000 магистрати показват, че 76% имат поне един апартамент, 37% са собственици на къщи, а 38% имат земеделски земи. Средно един магистрат притежава 1,9% апартамента, а с над пет апартамента са 3,6%. Има, разбира се, магистрати с декларирани над 10 имота, но те са единични случаи, поясниха от БИПИ.

38% от декларираните апартаменти са в София, 24% са в областни градове, а 0,5% – в чужбина.

Средната стойност на апартаментите на магистратите е над 178 000 евро, със средна площ около 86 кв./м, а общата им стойност е над 1 млрд. евро. От БИПИ изрично отбелязаха, че оповестяват не декларираните суми на придобиване, а стойности, определени по текущите цени.

Над половината от притежаваните къщи са в селата, докато в София и големите градове са между 3% и 4%. Средната стойност на една къща е 175 000 евро.

Изцяло с лични пари са придобити 45% от имотите, а всеки четвърти имот – само с кредит.

Повече от 40% от имотите са придобити по наследство и приблизително толкова са купени, а дарените са около 10%.

При автомобилите данните за придобиването им са в левове, като статистиката показва, че средната цена на колите на магистратите е 28 464 лева и е започнала да се покачва след 2022 г.

Най-често декларираните марки притежавани от магистрати са: „Тойота“ – 770, „Фолксваген“ – 752, „Мерцедес“- 535, „Опел“ – 426, „Хонда“ – 378, „Ауди“ – 360, БМВ – 339, „Нисан“ – 331, „Шкода“ – 316, „Пежо“ – 310, „Рено“ – 274, „Хюндай“ – 253 и „Мазда“ – 238“ .

Най-скъпият деклариран автомобил е от марката WEY – за 113 000 лева, следвана от „Тесла“, „Порше“, „Ягуар“, „Инфинити“ „Лексус“, „Киа“ и др.