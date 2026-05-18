Гълъб Донев за бюджета: съкращения, Евровизия, автоматичният скок на заплати пада

Финансовият министър Гълъб Донев поздрави DARA за успеха и разкри, че в Бюджет 2027 г. ще има още едно перо - за провеждането на Евровизия.

Той описа и основните акценти в бюджета.

Финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство - разходите надвишават доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибибягва до заеми.

Към края на месец април дефицитът 1 млрд. 750 млн. евро. Още 2 млрд. 554 млн. евро са разходите, които чакат плащане. 1,1, млрд. евро са неразплатените общински проекти само за тази година, обяви на брифинг заместник министър-председателят и министър на финансите.

По думите на Гълъб Донев изтегленият през 2025 година авансов заем от банките за 363 млн. евро, който оказва негативно влияние върху бюджета за 2026 година.

Финансовият министър съобщи, че "модата на бюджетите на кръпки свършва". Данъците остават без промяна, добави Донев. Той анонсира, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структори, съдебна система, висши училища и други.

Ще предложим на депутатите да се откажат от обвързването на заплатите им със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагрежденията на всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава по-висока заплата от тази на президента, съобщи Гълъб Донев.

Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември без да се намаляват индивидуалните възнаграждения на работниците и служителите. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията.