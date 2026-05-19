Дара: Трябваше ми много време, за да простя на народа си за хейта

Певицата Дара призна, че й е отнело време да преодолее обидата след негативните коментари, които се изляха по неин адрес след като бе избрана да ни представи на "Евровизия".

"Когато бях на 8-9 години си казах, че трябва да отида на Евровизия. Не съм имала съмнения в себе си, но бях много разочарована от начин по който народът се отнася с човешко същество. Тук не говоря за това дали ми харесват песента - това е моята професия, но аз на първо място съм човек. Бях много разочарована. Това беше най-голямата обида, която имах . Трябваше ми много време, за да простя на народа си за начина, по който се отнесе с мен. Аз наистина се страхувах", разказа тя в ефира на NOVA.

Тя сподели, че е "влязла в свой балон", в който е успяла да да се абстрахира и от положителното, и от негативното.

"Така нямах никакво притеснение и се наслаждавах на всичко. Победата на "Евровизия" е магически момент, но не е плод на ритуали", допълни победителката.

Дара разказа и каква е била подготовката й за конкурса

"Изградила съм една рутина, която ме държи между всички емоции и за мен е много важно да продължа да поддържам баланса и хармонията си. Всъщност това е нещото, което ми даде такава свобода и отвори портала, за да могат всички тези блага да ми бъдат подарени от Господ", казва тя. "Всеки път съм правила едно и също. Аз имам подготовка 3 часа преди да изляза да пея - загрявам диафрагмата, тялото и гласа . Всичко това го комбинирам с определени движения - дишане, скачане и бягане. Най-голямата работа, която свърших през последните месеци е да увелича белодробния ми капацитет. Цялото ми внимание бе насочено натам."

По думите ѝ самата тя е усетила магията на "Бангаранга", още щом я е чула и е казала, че задължително трябва да участва с нея на "Евровизия".

"Усетих, че това е песента. Казах си, че няма да бъде клише, трябва да вярвам с всяка молекула в една песен, за да отида на такъв конкурс. Продуцентът Саня Армутлиева през месец ми казваше да я пуснем, че няма да ходим на "Евровизия", но аз не исках. Имаше много голямо напрежение в рамките на 4 дни на полуфинала и финала, бях останала без глас", споделя певицата.

Дара сподели, че след завръщането на родна земя е успяла да се разходи "инкогнито" в София. Тя се похвали, че тази вечер е успяла да се наспи.