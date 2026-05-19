Гърция свали охраната на България, изтегля системите "Пейтриът"

Гърция сваля охраната на България и ще изтегли противовъздушните системи "Пейтриът", които бяха разположени в началото на тазгодишните атаки на САЩ и Израел срещу Иран. Те бяха сложени в Дидимотихо на североизточната сухопътна граница, и в остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

Батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Тогава Гърция осигури и два изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на България.

На 5 март 2026 г., след заседание на Съвета по сигурността в София заради ескалиращото напрежение в Близкия изток, българската страна отправи официално искане към Гърция за съюзническа подкрепа в рамките на НАТО. На 6 март се проведе телефонен разговор между Атанас Запрянов и Никос Дендиас. Гръцкият министър официално обявява пред медиите, че след решение на Правителствения съвет по външни работи и отбрана на Гърция, страната му ще предостави активи и персонал за защита на българското въздушно пространство.

Ракетните батареи бяха разположени на Карпатос и Дидимотихо през март, за да осигурят защита срещу потенциални входящи ирански балистични ракети или дронове камикадзе, след като ирански дрон експлодира в британска военна база в Кипър.

Разполагането в района на Еврос беше решено с цел осигуряване на покритие за България. Нито една от батареите не е участвала в бойни действия. Гърция също така разположи две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър, тъй като опасенията за сигурността около острова в Средиземно море ескалираха.

Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) под председателството на премиера Кириакос Мицотакис е одобрил изтеглянето на ракетни системи "Пейтриът" от Дидимотихо, на североизточната сухопътна граница, и от остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

Решението било взето поради "промяна в геополитическите условия".

Министерството на отбраната на Турция възрази за разполагането на Карпатос, аргументирайки се, че островът и други в източната част на Егейско море трябва да останат демилитаризирани съгласно международния договор, с който те са отстъпени на Гърция след Втората световна война. Атина отхвърли протестите като неоснователни.