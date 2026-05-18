Идва трудното: "Евровизия" не е АМ "Хемус", за година трябва да се направят чудеса

Четири български града изявяват желание да бъдат домакини на "Евровизия", след историческия успех на DARA във Виена. Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че още тази седмица Министерският съвет е готов да създаде организация с участието на всички институции, ангажирани с домакинството на "Евровизия 2027" в България. Подготовката ще обхване всички ключови елементи – организация, място, финансиране, реклама и сигурност. Генералният директор на БНТ, която ще бъде организаторът на цялото събитие, Милена Милотинова заяви, че още от днес се започва работата по организацията. А тя няма да бъде никак лека.

DARA си свърши перфектно работата, сега наред е държавата. Но никой няма да даде време като при АМ "Хемус" да се строи над половин век, а всичко трябва да се свърши в рамките на година.

Изискванията показват, че само София има инфраструктурата да поеме домакинството, като технически ще трябва да се иска помощ и извън България. Цялата сметка няма да бъде никак малка, но ще трябват промени в целия град, включително и в самата зала. Още началните прогнози показват, че властта и Столична община трябва да положат доста усилия, да предвидят съответния бюджет, за да не се срамуваме от крайния резултат. Има и проблеми, които не могат да се решат за една година и ще пропуснем милиони евро от туризъм.

Логистика и мащаб на "Евровизия"

Организирането на песенния конкурс Евровизия е колосално телевизионно начинание, което изисква безупречна логистика. Избраната зала трябва да бъде напълно покрита, климатизирана и звукоизолирана, както и да разполага с капацитет от минимум 10 хиляди зрители. Тя трябва да бъде на разположение на организаторите за период от около шест до осем седмици, тъй като изграждането на сцената и репетициите отнемат изключително много време. Залата в Базел за изданието през 2025 година е била резервирана за седем седмици и половина. Друго критично изискване е височината на тавана, която трябва да бъде поне 15 метра. Неговата товароносимост е от изключителна важност, тъй като съвременната продукция изисква окачване на стотици тонове осветление, екрани и техника.

За шоуто в Малмьо през 2024 година на тавана са били окачени 204 тона оборудване, а в Базел през 2025 година тежестта е достигнала 280 тона, което е наложило временно укрепване на покрива и изграждане на допълнителни поддържащи структури, тъй като преди това съоръжението е издържало едва 120 тона.

Проблем под повърхността - условията за делегациите и медиите

Зад кулисите се изисква огромно пространство от приблизително 6000 квадратни метра. То трябва да побере индивидуални съблекални за всяка делегация, помещения за грим, зони за репетиции и кетъринг. Организаторите трябва да изградят просторна зала за поне 300 души, където артистите изчакват резултатите след изпълненията си.

Държавата домакин е длъжна да подсигури перфектна охрана, постоянен транспорт между хотелите и залата, както и непрекъсната техническа поддръжка за всяка участваща страна. Пресцентърът също е от ключово значение, тъй като събитието се отразява от около 1500 международни журналисти, които се нуждаят от сигурна интернет връзка, оборудвани работни места и зали за пресконференции.

Готовността на "Арена 8888 София"

"Арена 8888 София" е с капацитет от около 12 хиляди седящи места за концерти тя покрива основното изискване за брой зрители. Височината на съоръжението също е напълно достатъчна за нуждите на продукцията. Основно предизвикателство пред залата би била товароносимостта на нейния покрив. Вероятно ще се наложи инсталирането на допълнителни наземни поддържащи конструкции по примера на залата в Базел.

Около "Арена 8888 София" има достатъчно свободно пространство, което може да се превърне в съблекални и модерен пресцентър, но ще трябват допълнителни инвестиции.

Градска инфраструктура и транспорт

София разполага с базовата градска инфраструктура за приемане на такова огромно събитие. Градът предлага изобилие от хотелски стаи от различни категории, които могат да настанят хилядите фенове, официални лица и журналисти. Международното летище е с удобни връзки до ключовите европейски столици. Софийското метро е огромно предимство за градската мобилност, тъй като свързва директно летището с центъра и преминава в близост до "Арена 8888 София". Това би улеснило изключително много придвижването на огромните потоци от хора през целия период на състезанието.

Предизвикателства пред железопътната мрежа в страната

Докато в западноевропейските градове влаковете са основен метод за придвижване на феновете, железопътният транспорт в България остава сериозно предизвикателство. Българските държавни железници си ги знаем - остарял подвижен състав и чести закъснения. Скоростта на влаковете е ниска, а инфраструктурата е в процес на бавни ремонти. Чуждестранните гости надали ще могат да разчитат на влаковете за бързи и комфортни пътувания до други части на страната или за пристигане от съседни държави. Това ще насочи целия пътнически трафик към въздушния и автомобилния транспорт. Което също трябва да се предвиди от организаторите.

Еуфория има, но "баницата" няма да е евтина

Домакинството на подобен музикален форум е безценна рекламна кампания. Събитието се гледа от милиони зрители по целия свят, което предоставя възможност София да бъде представена чрез специални телевизионни включвания и рекламни клипове. Този огромен медиен интерес би довел до сериозен скок в туризма. Хотелите, ресторантите, транспортните фирми и местният бизнес биха генерирали внушителни приходи по време на седмиците на активни репетиции и живи предавания. Столицата би затвърдила позициите си като модерна и атрактивна дестинация за културен туризъм.

Организирането на конкурса е изключително скъпо начинание. Обикновено бюджетите на градовете варират между 15 и 30 милиона евро в зависимост от нуждите за модернизация на залата и организирането на съпътстващата програма. Макар спонсорите и европейските партньори да покриват част от разходите, основната финансова тежест пада върху националната телевизия и държавния бюджет. Тази сума е базова и включва наема и подготовката на съоръжението, охранителните мерки, транспортната логистика и изграждането на специализирани зони за забавление на феновете из целия град.

А резервациите в хотели за следващата година вече започнаха...