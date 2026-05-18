Радев: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки

Министър-председателят Румен Радев днес заминава на посещение в Берлин. В рамките на визитата премиерът ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Очаква се във фокуса на разговорите да бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност.

Преди да замине премиерът коментира и актуалните теми от деня.

“Срещата в Берлин е по покана на Мерц - тя ще потвърди и разшири сътрудничеството между България и Германия. Тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата на кредитния рейтинг на България. Първо това е признание за новото правителство. Тази прогноза отразява връщането към политическа стабилност след години на безпътица. Това е и положителна оценка и за заявените намерения за консервативен бюджет., който да гарантира икономическото развитие на страната ни”, каза Радев и добави:

“Що се отнася до бюджетните намерения, ще бъда съвсем кратък - старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията и на предишни управления”.

От ПБ оставаме верни на заявените принципи и смятаме, че политическата класа трябва да даде пример затова премахваме всички механизми за увеличаване заплатите на всички изборни длъжности. Във времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.

За “Евровизия” - поздравления за Дара за професионализма и таланта. “Ще поканя всички в Министерски съвет”, добави Радев.