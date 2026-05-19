Швейцария публикува важни документи: Върнал ли се е нацистът д-р Менгеле в Европа?

Швейцарската федерална разузнавателна служба обяви, че най-накрая ще отвори отдавна запечатани досиета на известния нацистки военнопрестъпник Йозеф Менгеле, без да уточнява точната дата, съобщават от BBC.

Менгеле бяга от Европа след Втората световна война, но от години се носят слухове, че е прекарал известно време в Швейцария, въпреки че за него е издадена международна заповед за арест. Историците многократно са искали достъп до досиетата, но досега швейцарските власти са отказвали.

Менгеле в Аушвиц: ролята на "Ангела на смъртта"

Менгеле е бил лекар, служил във Вафен SS в Германия. Той е бил командирован в концлагера "Аушвиц" в окупираната от нацистите Полша, където е подбирал онези, които да бъдат изпратени в газовите камери - приблизително 1,1 милиона души са загинали, включително около милион евреи. Известен като "Ангелът на смъртта", той също така е подбирал затворници, особено деца и близнаци, за садистични медицински експерименти, преди да ги изпрати на смърт.

След войната Менгеле, подобно на много високопоставени нацисти, бързо сменя както униформата, така и името си. С помощта на фалшивата си самоличност, в швейцарското консулство в Генуа, Северна Италия, му били издадени документи за пътуване от Червения кръст, които той използвал, за да избяга в Южна Америка.

Червеният кръст бил предназначен за хиляди хора в цяла Европа, които били разселени или останали без гражданство в резултат на войната, но нацистите, опитващи се да избегнат преследване, също успели да се сдобият с тях, за което Червеният кръст по-късно се извинил.

Връзката на Менгеле с Швейцария

Но каква е връзката на Менгеле с Швейцария? Въпреки че бяга от Европа през 1949 г., Менгеле прекарва ски ваканция в Швейцарските Алпи със сина си Ролф през 1956 г. Тази информация е известна от 80-те години на миналия век. Официално след това той прекарва остатъка от живота си в Южна Америка.

Но швейцарският историк Регула Бохслер винаги се е чудил дали Менгеле се е завърнал отново, особено след като през 1959 г. е издадена международна заповед за арест за него. Докато проучва възможната роля на Швейцария като транзитна страна за избягали нацисти, Бохслер открива, че през юни 1961 г. австрийското разузнаване е предупредило швейцарските власти, че Менгеле пътува под фалшиво име и може да се намира на швейцарска територия.

Междувременно съпругата на Менгеле е наела апартамент в Цюрих и е подала заявление за постоянно пребиваване.

"Изглежда има доказателства, че Менгеле е планирал пътуване до Европа през 1959 г.", казва историкът пред BBC. "Защо г-жа Менгеле е наела апартамент в Цюрих?"

Апартаментът е бил в скромно предградие и семейство Менгеле е имало финансовите средства за нещо много по-луксозно. Но е било близо до международното летище.

Бохслер е имала достъп до полицейските досиета на Цюрих, които доказват, че през 1961 г. апартаментът е бил поставен под наблюдение; полицията дори е наблюдавала г-жа Менгеле да шофира своя Фолксваген, придружена от неидентифициран мъж. Но дали е бил неин съпруг?

Тайни досиета и институционални блокажи

Арестът на издирван военнопрестъпник, като Менгеле през 1961 г., би ангажирал и Швейцарската федерална полиция. През 2019 г. Бохслер подава искане до Швейцарския федерален архив да се запознае и с неговите досиета. Искането й е отхвърлено. Досиетата са запечатани до 2071 г. поради съображения за национална сигурност и за защита на разширеното семейство. Бохслер не е нито първият, нито последният историк, на когото е отказано. През 2025 г. нейният колега Жерар Ветщайн опитва отново. Той също е отхвърлен.

"Изглеждаше нелепо", споделя той пред BBC. "Докато досиетата остават затворени до 2071 г., това подхранва конспиративни теории, всички казват "сигурно имат нещо да крият"."

Ветщайн оспори решението, като съди швейцарските власти - скъп процес, за който той се обърна към краудфъндинг.

"Събрахме 18 000 швейцарски франка (17 000 британски лири; 23 000 долара) само за няколко дни", казва той.

И тогава Швейцарската федерална разузнавателна служба най-накрая промени позицията си. В изявление, публикувано този месец, предполагащо, че пълната прозрачност може да отнеме известно време, тя заяви: "На жалбоподателя ще бъде предоставен достъп до досието, при условия и изисквания, които ще бъдат определени."

Скептицизмът сред историците

Не всички са убедени, че досиетата ще разкрият твърде много за самия Менгеле. Саша Зала, президент на Швейцарското историческо дружество, е "абсолютно сигурен, че няма нищо релевантно за Менгеле", но смята, че може да има препратки към чуждо разузнаване. служба или чуждестранни информатори.

В края на 50-те години на миналия век израелският Мосад активно преследва избягали нацистки военнопрестъпници и Зала подозира, че те може да са били в контакт с швейцарците. Това би дало основание на швейцарските власти да запечатат досиетата, тъй като чувствителната информация, свързана с чуждестранни разузнавателни агенции, често е цензурирана. Но наистина ли е толкова чувствително простото споменаване на Мосад във връзка с добре познатия им лов на нацисти преди 70 години?

"Това демонстрира абсурдността на процеса на разсекретяване без исторически познания", смята Зала. "По този начин администрацията подхранва конспиративни теории."

По-широкият контекст на Швейцария през Втората световна война

Други историци, като Якоб Танер, казват, че секретността около досиетата разкрива повече за Швейцария, отколкото би могла някога да разкрие за Менгеле.

"Това е конфликт между националната сигурност и историческата прозрачност, като първото често преобладава в Швейцария", допълва той.

Танер е бил част от Комисията Бержие през 90-те години на миналия век, която е разглеждала отношенията на неутрална Швейцария с нацистка Германия, по-специално ролята на швейцарските банки. Той е добре запознат с чувствителността и срама на Швейцария от ролята ѝ във Втората световна война, когато еврейските бежанци са били отпращани на границата, докато швейцарските банки са държали парите на еврейски семейства, които по-късно са починали в нацистките концентрационни лагери.

"Проблем за една демократична държава е, че тези досиета все още са затворени", казва Танер.

Той обаче смята за правдоподобно Менгеле да е бил в Швейцария през 1961 г. Издирваният нацистки военнопрестъпник Адолф Айхман е бил арестуван от Мосад в Аржентина през 1960 г. и има доказателства, че други нацисти, избягали в Южна Америка, са вярвали, че и те са в опасност там и че Европа, където са имали приятели и роднини, може да е по-безопасна. Танер посочва, че Валтер Рауф, друг издирван нацистки военнопрестъпник, избягал в Чили, е прекарал известно време в Германия през 1960 г.

На историк от Комисията Бержие е било позволено за кратко да се запознае с някои от досиетата на Менгеле през 1999 г. и е заключил, че е невъзможно да се докаже или опровергае присъствието му на швейцарска земя. Но това са само няколко реда в 24-томен доклад за цялата война. Досиетата са запечатани отново; историкът умира преди седем години.

Мистерията остава

Междувременно все още не е определена дата за публикуване на досиетата, а изявлението на Федералната разузнавателна служба относно "условията и изискванията" изглежда зловещо за Ветщайн.

"Страхувам се, че ще получим досие, което е по-скоро черно, отколкото прозрачно", казва той.

Бохслер също се опасява, че досиетата ще бъдат силно цензурирани.

"Изобщо не вярвам на властите. Страхувам се, че ще изглеждат като досиетата на Епстийн. Защо тези досиета на Менгеле бяха затворени толкова дълго?", пита той.

Менгеле е обект на мистерия, слухове и конспирации в продължение на десетилетия. Той никога не е бил арестуван, камо ли осъден, за ужасните си престъпления. Когато умира в Бразилия през 1979 г., е погребан под фалшиво име. Но слуховете продължават да се разпространяват. През 1985 г. тялото му е ексхумирано, а през 1992 г. ДНК тестове най-накрая потвърждават, че е негово. Ужасният лекар от Аушвиц е мъртъв.

Но бил ли е някога в Швейцария? Дали швейцарците просто не са го забелязали? Дали са си затворили очите за потенциално неудобно присъствие, за да избегнат нежеланото внимание, което арестът би привлякъл? Или, както толкова много други неща за Менгеле, всичко това е просто слух?

"Може никога да не узнаем истината", казва Ветщайн. "Може никога да не разберем дали е бил тук или не... но може би поне можем да получим по-ясна представа."