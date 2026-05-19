Руските военни болници вече не са в състояние да се справят с притока на ранени от войната в Украйна. Поради липса на места за хоспитализация, "участниците в специалната военна операция" все по-често се изпращат в цивилни медицински заведения, пише "Новая газета Европа".

Така в края на 2025 г. акушерската клиника в Омск беше затворена, а сградата беше превърната в поликлиника и предадена на Министерството на отбраната. По-рано в града беше премахнат родилен дом № 5, на негово място беше открита военна болница. В момента в региона се строи нова сграда на клинико-медико-хирургичния център, "чиято дейност ще бъде особено насочена" към участниците в нахлуването в Украйна.

Жителите се оплакват, че е все по-трудно за обикновените пациенти да получават медицинска помощ

Една жителка разказа, че на майка ѝ, след тежка операция, е било отказано приемане с думите:

"Няма места! Хората от СВО... разбирате ли."

Подобна ситуация се наблюдава и в други региони. В Москва единствената болница за пациенти с кистозна фиброза беше преобразувана във военна болница, а в Ростов на Дон същото се случи и с родилното отделение.

Въпреки изграждането на нови медицински заведения и прехвърлянето на стари за лечение на военнослужещи, в болниците на Министерството на отбраната все още няма достатъчно легла, така че ранените са започнали да бъдат хоспитализирани в обикновени болници, заедно с цивилни пациенти. Те са изолирани в специално отделение или са биват приемани в общи отделения.

От 2023 г. участниците във войната срещу Украйна трябва да бъдат лекувани без да чакат на опашка. Според изданието, почти всяко голямо медицинско заведение в Санкт Петербург в момента приема ранени войници от фронта. Например, публично беше обявено, че миналата година в градската болница в Мариинския университет са извършени над 2000 операции на военнослужещи.

Бивша медицинска сестра в Научноизследователския институт за спешна медицина "Джанелидзе" твърди, че като цяло се опитват да не афишират мащаба на явлението.

"Не се говори много за войниците от специалните операции, защото са толкова много и никой не иска да каже, че са толкова много, че военните болници не могат да ги настанят", казва тя.

Медицинската сестра говори и за постоянните проблеми, създавани от такива пациенти, включително конфликти и нарушаване на реда:

"Те купуваха алкохол, доставките непрекъснато идваха при тях, кофите за боклук бяха пълни с бутилки, не слушаха лекарите и медицинските сестри… В цялото отделение се носеше силна миризма на алкохол."

Според нея, някои от военнослужещите по-късно са били преместени в Североморск, в Мурманска област, защото са "използвали почти всички антибиотици" и са изразходвали всички запаси от медицински консумативи, предназначени за цивилни пациенти.

Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон, до януари 2026 г. общите загуби на руските войски в Украйна са достигнали 1,198 милиона души: броят на ранените е 873 000, а броят на загиналите в бойни действия - 325 000.

Анализаторите на CSIS определиха тези цифри като "безпрецедентни", подчертавайки, че никоя от могъщите държави не е претърпяла подобни загуби от Втората световна война насам.