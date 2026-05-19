Украйна удържа Русия на фронта, но няма ресурси да обърне войната

"Украйна е в много по-добра позиция, отколкото преди година, динамиката на войната се променя", заяви на 11 май Кая Калас, шеф на дипломацията на Европейския съюз. "Много съюзници виждат какво се случва и как се е променила ситуацията на бойното поле", каза в неделя Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Този оптимизъм се основава на факта, че армията им е успяла да спре нахлуващите войски през 2026 г., както и че капацитетът им за нанасяне на удари срещу руска територия се е увеличил многократно. Но военни и анализатори, консултирани от El País, призовават към предпазливост, тъй като Въоръжените сили на Украйна днес не разполагат с ресурсите, необходими за обръщане на хода на войната.

През последните седмици се появиха многобройни послания на надежда за Украйна. Докладите от май на американския Институт за изследване на войната (ISW) показват, че за първи път от две години насам, от лятото на 2024 г., украинската армия е възвърнала територия: 116 квадратни километра, освободени през април. Това е резултат от постепенното забавяне на руското настъпление през 2026 г., според статистиката на ISW: ако през декември нападателят е спечелил 519 квадратни километра, през януари те са били 319, през февруари - 123, а през март - само 23 квадратни километра.

Руското отстъпление се наблюдава предимно в областите Запорожие и Харков. Там, където ситуацията почти не се е променила, защото именно там Кремъл залага всичко, е област Донецк, която е окупирана на около 75%. Този регион и Луганск (почти изцяло под руски контрол) образуват Донбас - територията, която Владимир Путин иска да завладее на всяка цена като предварително условие за преговори за мир. Но руският военен напредък в Донецк също е бавен. Военни, интервюирани този месец от този вестник в Харков и Донецк, посочват, че основната разлика е, че се е увеличило значително снабдяването с дронове, особено тези с дълъг и среден обсег. През 2026 г. Украйна достигна нивото на Русия по отношение на броя на дроновете, използвани в атаки с дълъг обсег, с повече от 7 000 на месец за всяка от страните. Последният голям украински бомбардировъчен удар с дълъг обсег беше нанесен в събота срещу региона на Москва, при който загинаха трима души. Два дни по-рано руска ракета уби 24 цивилни в Киев. И двете армии се стремят преди всичко да унищожат военните производствени центрове и енергийната инфраструктура на врага.

В ранните часове на понеделник Русия нанесе особено тежки удари по региона Днепропетровск в източна Украйна, като според военната администрация на провинцията бяха ранени 26 души. Руски дронове повредиха също така три търговски кораба във водите на Украйна в региона на Одеса в Черно море. Украинският заместник-министър на отбраната Серхий Бойев разкри през януари, че правителството очаква военната промишленост на страната да произведе 7 милиона дрона през 2026 г., като по-голямата част от тях ще бъдат бомбени апарати с малък обсег. Тази цифра би била поне три пъти по-висока от произведеното през 2025 г., според данни на Defense Express.

В средата на миналата година, според това украинско издание, специализирано в военна информация, производството вече е било девет пъти по-голямо от това през 2024 г. Максим, командир на дронна единица от 3-ти корпус на Въоръжените сили на Украйна, обяснява, че на фронта при Харков, благодарение на новата мощ в средния обсег, руснаците са били принудени да изтеглят основните си логистични центрове от съседната провинция Луганск (заета почти изцяло) и да ги установят в Русия.

На руска територия не функционират системите за сателитна комуникация на техните дронове, базирани на връзки на американската компания Starlink. Максим уверява, че в Украйна имат на прицел всяка цел в радиус от 100 километра. Това е възможно благодарение на мащабното национално производство на дронове като "Рубака" или FP-2, които имат обхват на полета от 250 километра.

Усъвършенствана версия на FP-2 може да изстреля до осем ракети,

както показва видео, публикувано в неделя от украинската армия. Дронът успешно унищожи комуникационен център на руската флота на полуостров Крим, на около 200 километра от свободна Украйна. Преди година украинската армия разчиташе на капковото снабдяване с прецизни боеприпаси от съюзниците си, като американските ракети HIMARS. Пристигането на Доналд Тръмп в Белия дом през 2025 г. прекъсна потока на военна помощ от САЩ за Украйна. Това принуди Киев да превърне необходимостта в добродетел. Производството на дронове с къс обсег също се увеличи, като наситеността на тези апарати на фронта налага движението на пехотата в радиус от 15 километра да бъде сведено до минимум. Руската армия също прилага същата тактика на пренасищане на фронта.

И ако през 2025 г. тя можеше да напредва, бавно, но сигурно, то беше именно защото нейните дронове със среден обсег като "Ланцет" нанасяха удари по логистичните маршрути на противника, както сега могат да правят украинците.

"Преди няколко месеца страхът беше дали руснаците ще напреднат до периферията на град Запорожие; сега това е малко вероятно и това е постижение", обяснява Денис, лейтенант от разузнаването на Националната гвардия на Украйна.

Ситуацията се е подобрила, но този военен, както и други интервюирани, се опасяват, че съюзниците и политическата власт в Киев се радват преждевременно:

"Може би ще освободим села на фронта, но би било грешка да очакваме големи промени". "Трябва да се предупреди срещу прекален оптимизъм по отношение на ситуацията в Украйна", написа в неделя в социалните си мрежи австрийският анализатор по въпросите на отбраната Франц-Стефан Гади: "Честа грешка в анализа е да се правят линейни изводи за бъдещото развитие и характера на боевете въз основа на конкретна фаза от войната". "Наблюдавайки ситуацията на фронта, наистина има място за оптимизъм за Украйна", смята Джон Хелин, изследовател от финландската група за отбранителни изследвания Black Bird. "Без съмнение кампанията за прекъсване на руските логистични маршрути с огън със среден обсег беше успешна", добавя Хелин.

Black Bird в момента анализира как Русия ще се адаптира към новата ситуация и отбелязва, че преходът ще бъде дълъг.

"Но имаме примери от миналото, че руснаците се адаптират, например когато Himars влязоха в експлоатация [през 2023 г.] и Русия престана да концентрира логистичните си възли, за да ги децентрализира и да избегне големи щети".

Това, което анализатори като Хелин или военните на терен очакват, е предстоящата руска лятна офанзива. В предишни години логиката на нападателя е била да намали интензивността на атаките преди нова офанзивна фаза. Командир на батальон от 28-а механизирана бригада, който предпочете да остане анонимен, коментира на 8 май в Краматорск (Донецк), че разполага само с половината от необходимите мъже, за да удържи интензивна фаза на руски атаки:

"Дроновете промениха всичко, да, но пехотата остава от основно значение за запазването на територията".

Основният проблем на украинската армия, както признава министърът на отбраната Михаил Федоров, е липсата на войски. Павло Казарин, сержант от въоръжените сили и известен украински есеист, също заяви в Краматорск, че успехът се състои в това да се попречи на Русия да напредва: "За съжаление не можем да настояваме, че възвръщането на тези региони е основната причина за нашата победа. За съжаление не го виждам за възможно, имаме по-малко ресурси".

Матиас Ул, изтъкнат германски историк и изследовател на инвазията, предупреждава в новата си книга Wie stark ist Russland wirklich? ("Колко силна е всъщност Русия?"), че конфликтът може да се превърне в безкрайна война, основана на действията на дроновете. Ул също така заключава, че на Украйна й липсва пехота, за да пробие блокадата на силите на фронта. Зеленски и неговото правителство са започнали реформа на армията, която трябва да влезе в сила това лято, за да подобри набирането на кадри, с договори за определен срок на служба и заплати, които могат да достигнат до три пъти по-високи от сегашните.

Целта е да се демобилизират войниците, които се сражават от повече от четири години, но също така да се разполага с пехота за продължителна война.

"Това, което виждаме, е, че за първи път руската военна машина дава признаци на изтощение", твърди Хелин. "Но това не означава, че Украйна ще бъде в състояние да освободи големи територии, както през 2022 г.", посочва финландският анализатор. "Очакванията са, че украинците ще дадат ясно да се разбере на Русия, че тя не може да напредва, за да я принудят да седне на масата за преговори за мир". "Украйна ще продължи да се опитва през 2026 г. да спре настъплението на руската армия и да ѝ нанесе толкова големи загуби, че нейната офанзивна мощ в крайна сметка да отстъпи", пише Ул в новата си книга. "Единствено пълното изчерпване на силите и на двете страни ще позволи най-накрая да се започнат значими мирни преговори", заяви германският историк.