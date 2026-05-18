И Филип Киркоров се присламчи към успеха на DARA, на българите им липсвала Русия

Руският певец Филип Киркоров, отявлен поддръжник на режима на Путин, обяви участието си в подготовката на изпълнението на DARA, българският представителк на "Евровизия 2026“.

Кирковов твърди, че неговият екип е работил по организирането на изпълнението за българската певица, която постигна историческа победа. В същото време официалните представители на изпълнителката и българският телевизионен оператор все още не са коментирали тези твърдения,

DARA осигури първата победа на България в историята на конкурса с песента "Bangaranga“, пише ua.news.

По-рано беше съобщено, че приятел на Филип Кирков - гръцкият композитор Димитрис Контопулос, е участвал в създаването на нейното конкурсно изпълнение.

В крайна сметка онлайн се появи видеоклип, в който изпълнителят коментира предполагаемото си участие в създаването на песента и потвърждава сътрудничеството си с Контопулос.

В коментар към руските пропагандисти Киркоров направи серия от цинични изявления и спомена Украйна в контекста на обичайните кремълски наративи.

Гръцкият композитор е руски агент?

Гръцкият композитор Контопулос преди това участвал като съавтор на руските песни за Евровизия "You Are the Only One“ за Сергей Лазарев през 2016 г. и "Scream“ през 2019 г. Той е работил и по руското участие в Евровизия през 2014 г. "Shine“ за сестрите Толмачеви. Много от тези проекти са разработени заедно с Киркоров, който играе важна роля в руските кампании за Евровизия в продължение на години.

Според информация, разпространяваща се онлайн след финала на Евровизия, Контопулос изглежда е поддържал връзки с руската развлекателна индустрия и след 2022 г. Потребителите на социалните медии посочват история в Instagram, за която се твърди, че е публикувана от композитора от московската Live Arena на 19 октомври 2025 г. по време на концерт с участието на Сергей Лазарев и Киркоров.

Контопулос е работил преди това с родената в Украйна певица Ани Лорак, която продължи кариерата си в Русия след 2014 г. Между 2008 и 2009 г. Лорак записва материал за албума си "Солнце“ в студиото на Контопулос VOX Recording Studios в Атина, където композиторът е автор на песни и продуцент, а Киркоров е изпълнителен продуцент.

Потребителите на социалните мрежи също така акцентират върху снимки и видеоклипове, публикувани в акаунта на Контопулос в Instagram, показващи участия в Москва и на Червения площад след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Според организаторите на Евровизия, DARA е получила 516 точки на финала, включително 312 точки от зрителите, осигурявайки първата победа на България на Евровизия в историята на страната.

По-рано британски законодатели критикуваха директора на Евровизия Мартин Грийн, след като той заяви, че Русия теоретично може да се върне в конкурса, ако руски телевизионен оператор демонстрира независимост от Кремъл, въпреки продължаващата война срещу Украйна.

България 16-та република на Русия

Киркоров подчерта, че смята България за свой втори дом и не може да откаже помощ. Изявленията на певеца целяха да демонстрират предполагаемото му влияние върху европейския музикален конкурс.

"Посветих толкова много години на Евровизия, ръководейки и помагайки на толкова много хора. Стоял съм под различни знамена: Беларус, Азербайджан, Украйна, Молдова… Би било грях да не застана под знамето на моя втори дом – България… Когато българската телевизия се обърна към мен с молба да подкрепя България тази година, не можах да си откажа удоволствието“, обяснява Киркоров.

Освен това противоречивият певец направи и серия от политизирани изявления, наричайки България "16-та република на Русия“ и твърдейки, че на българите им "липсва Руската федерация“.

Отделно Киркоров заяви, че е можел да присъства на конкурса, но уж е избегнал публична изява поради "нездравословен интерес“ и евентуално неразбиране в Русия, добавяйки, че "музиката няма граници с политиката“.

Важно е да се отбележи, че нито самата певица DARA, нито официалният български телевизионен оператор БНТ все още не са коментирали публично изявленията на Киркоров.

След победата на България на "Евровизия 2026“ вече се заговори за потенциално сътрудничество на DARA с руската музикална сцена. Украинци в социалните мрежи обърнаха внимание на въпроса, изразявайки възмущение от връзките на екипа на певицата с представители на страната агресор.

Към този момент твърденията на Киркоров за личното му участие в подготовката остават непотвърдени, но сянка вече е хвърлена върху репутацията на победителя.