Четири наши града в битка за Евровизия 2027, какви са шансовете им?

DARA още не беше кацнала на летище "Васил Левски" вчера, когато кметовете на четирите големи наши града опънаха червения килим за следващата Евровизия.

Както е известно, по регламент победителят в конкурса праща следващото му издание в родината си. DARA омеси баницата и кметовете веднага почнаха да се облизват.

"София е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година", заяви без да чака въпроса столичният кмет Васил Терзиев, който посрещна чаровницата на летището след триумфа ѝ във Виена. Терзиев подчерта,че София има увереността, инфраструктурата и амбицията да организира събитие от такъв мащаб.

„Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа",

каза още Терзиев.

Той отмете, че организацията ще даде възможност България да се позиционира по нов начин пред света.

На въпрос дали ще бъде необходимо финансиране от държавата, столичният кмет призна: „Разбира се, това е изключително скъп проект, но като Джиро д’Италия – един проект, който слага България на съвсем различно ниво. Има дълготрайни полезни ефекти за всички. Надявам се отново съвместно с държавата да направим едно невероятно събитие.“

Терзиев заяви още, че София не се притеснява от конкуренцията от други градове. "оказахме, че можем да се справим с големи събития. Софиянци показаха невероятен дух и настроение. Убеден съм, че ние сме подготвени".

Кметът на Бургас Димитър Николов реагира светкавично

„Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде.", написа Николов във Фейсбук

"Има моменти, в които сме ЗАЕДНО! За това заедно днес, причината е ДАРА!" Това написа също във Фейсбук кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Тя печели и наградата на публиката, и наградата на журито на Евровизия, а това не се е случвало от 2017г. Благодарение на нея България ще е домакин на Евровизия 2027, а Пловдив е безспорната столица на културата!", написа Костадин Димитров, подчертавайки дебело, че Пловдив също ще иска да е домакин на Евровизията догодина.

Кметът на Благомир Коцев обяви, че Дара ще бъде посрещната тържествено във Варна след успеха ѝ на "Евровизия", а на Деня на Варна ще ѝ бъде връчено званието "почетен гражданин" под аплодисментите на целия град. Варна е градът на Дара, можем да проведем конкурса тука, имаме време да се подготвим, каза още Коцев.

Имат ли обаче тези градове необходимите стадиони или зали, където може да се проведе нормално един такъв конкурс като Евровизия?

И тези съоръжения отговарят ли на техническите изисквания на организаторите, като се има предвид, че съвременната Eurovision Song Contest е по-скоро гигантска телевизионна продукция, отколкото един голям концерт.

Основните изисквания са зала-арена с около и над 10 000 зрители, която да разполага с висок таван за окачване на осветлението и LED конструкциите.

Освен това, сериозно изискване е да има осигурена огромна електрическа мощност.

Наблизо трябва да има международно летище и достатъчен хотелски капацитет.

Арена 8888 София разполага с около 12 000 седящи места за спорт и може да побере до 18 000 при концерт. Основният проблем на залата е нейната акустика. Тя е проектирана повече за спорт и ще са нужни сериозни инвестиции, за да се доведе акустиката й до необходимото равнище.

Дворецът на културата и спорта във Варна е определенно малък за такова събитие

- основната зала „Конгресна“ е с капацитет около 5 000 места след ремонта.

Стадионът в града се строи вече 20 години и е до никъде. Поради тези причини Варна позволи София да й отнеме домакинството на европейското първенство по волейбол.

Арена "Бургас" също е малка - около 4 000 до максимум 6 000 места при концерт.

Колодрум "Пловдив" също е с ограничен капацитет от 4 500 нормално до 7 000 места при различни конфигурации.

Така реално само София покрива сравнително спокойно типичния Eurovision стандарт от 10 000

и повече зрители. Затова EBU почти сигурно би предпочела София, освен ако в другите градове не се направи сериозно временно разширение или нова арена.

Министърът на културата Евтим Милошев коментира, че още тази седмица Министерският съвет е готов да създаде организация с участието на всички институции, ангажирани с домакинството на „Евровизия 2027“ в България. Подготовката ще обхване всички ключови елементи – организация, място, финансиране, реклама и сигурност.