Хиляди посрещнаха Дара, пеят Bangaranga в сърцето на столицата СНИМКИ

България официално посреща Дара - победителят в 70-ото издание на „Евровизия“. В центъра на София хиляди дойдоха да видят и чуят Дара, която постави страната на световната музикална сцена.

"Благодаря ви от сърце, това означава много за мен! Ще запазя този момент до края на живота си. Моята мечта е била да успявам да обединявам хората и да ви видя заедно тук всички. Благодаря ви, че ми сбъднахте мечтата. Bangaranga е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify и в момента е на 11-о място в целия свят. Има голям шанс да влезе и в класацията на Billboard, което не е за вярване", каза Дара.

Тя мина по постлания 60-метров червен килим и поздрави събралото се множество.

"Дара спечели, дойдохме чак от Плевен да я подкрепим", "Пожелавам и все успехи", "Най-добри сме, на Балканите, в Европа", "Дара се представи великолепно", коментираха фенове.

В центъра на събитието е разпънат 60-метров червен килим, обещан от столичния кмет Васил Терзиев, а публиката следи случващото се на пет големи екрана.