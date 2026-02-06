Вашите сигнали: Наглост, пишман търговци и едни "невероятни" маратонки

В платформата на Helpbook.info отново се сблъскваме с множество сигнали за нелоялни търговски практики. До кога ще сме ощетени, заради алчните апетити на пишман търговци, а в доста случаи и заради шокираща наглост, некомпетентност и откровен мързел.

Наш потребител направил поръчка на хранителни продукти чрез всеизвестен сайт, като предварително заплатил сумата с карта. Ето какво се случи по-нататък: „При позвъняването от куриера не успях да отговоря на телефона веднага и се опитах да се свържа обратно, но системата им не позволява обратно свързване, опитах да им пиша през чата на съпорта, но те не отговарят веднага, а след дълъг период. Съответно, никаква връзка с доставчика. Т.к. адреса за доставка е в затворен комплекс и куриера имаше възможност да остави продуктите на портала при охраната, но не пожела да остави поръчката. Писах отново на съпорта, че това е недопустимо, при предположение че поръчката е предварително платена и има опция да се остави на портала, каквато е практиката с другите куриери. Просто отказват да възстановят средствата или да вземат съответстващи мерки. Това вече изглежда като злоупотреба от страната на доставчиците и лоша практика“. (целият сигнал тук)

Смях през сълзи предизвикват и двете ни изпратени снимки на поръчани обувки от сайт-фантом. Били поръчани определен модел обувки, но приликата с полученото е единствено и само, че са обувки. Човек би си помислил, че се случват такива неща от недоглеждане и грешката е поправима, но скоро се разбира че това няма начин да се случи- на сайта няма никаква информация и контакти с търгашите. От куриерската фирма също отказали съдействие да съобщят от къде е получен пакетът- явно е фирмена политика да се държат като партизани. (целият сигнал тук)

Поръчваш тези маратонки:

И получаваш тези:

Ето и сигнал за „разведряване“ на настроението: „В този обект чистачката използва количките предназначени за пазаруване да събира тоалетната хартия (използвана!!!) от тоалетната, както и за боклуците от кошчетата пред магазина. Въпреки, че сигнализирах на управителя преди няколко месеца, тази практика продължава. Може да проверите записите от камерите.“ (целият сигнал тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.