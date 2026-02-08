Власт по български: Осъден кмет остава на поста си

Кметът на поморийското село Бата е с окончателна присъда за купуване на гласове, но вече месец и половина продължава да управлява.

Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.

Той е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г.

Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Но към днешна дата продължава да изпълнява функциите кмет на село Бата, съобщава БНТ.

"Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това, каза Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие.

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

От комисията обаче не могат да изискват от съда или от прокуратурата съответните документи и препращат към кмета на община Поморие.

"Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим ще ги входираме в Общинската избирателна комисия, ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори", каза общинският кмет Иван Алексиев.

Въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи, Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.