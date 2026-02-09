Манол Генов с атака по Борислав Сандов заради "Петрохан": Оплете се в думите си

Бившият екоминистър Борислав Сандов съвсем се оплете в обясненията си за трагедията в Петрохан. Това заяви пред Нова тв министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов по повод на шесторното убийство в Петрохан и връх Околчица.

В качеството си на министър на околната среда Борислав Сандов е подписал договора със сдружението на загиналите.

"Сандов доста се оплете в своите думи. Преди време казваше, че той не познава тези хора, че те са отишли и са му предложили в Министерството сключване на това споразумение. Вчера пред Нова тв каза, че имал информация от тях, че се получавали заплахи. И те са били го информирали. Всеки един нормален човек като получи някаква заплаха за каквото и да е, и за физическо насилие, е редно да се обърне към правоохранителните органи - полиция, прокуратура и т.н. Не знам това да се е случило. И Сандов не го каза", каза Манол Генов.

Той определи поведението на Сандов като меко казано "нагло" и че неговите внушения са крайно некоректни и не отговаря на истината. Споразумението със сдружението е прекратено от Генов на 26 юли. Той съобщи още, че сдружението не е подавало нито един сигнал за нарушаване на екологичното законодателство.

"Много е лошо, когато един министър смята, че министерството няма капацитет да изпълнява своите задължения и контролни функции", заяви още Генов.

На 2 февруари в бившата хижа "Петрохан" бяха открити телата на трима простреляни мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а на 8 февруари бяха открити още три тела край връх Околчица. - Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче.

На днешната извънредна пресконференция по случая бе обявено, че основната версия е убийство с последващо самоубийство.