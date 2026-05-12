IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

В кадър: Патриарх Даниил с молитва за Международния ден на сестринството

В основата на успешното лечение е човещината, вярата, заяви той

12.05.2026 | 13:02 ч. 2

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

1 / 13

В основата на успешното лечение е човещината, вярата , безрезервната грижа за човека. Затова на този ден молитстваме Господ да укрепява всички медицински сестри и братя. Това каза пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод Международния ден на сестринството.

Лекарите и медицинските сестри и братя са работници на Бога, който е лекар на човешките души и тела, отбеляза патриархът.

Свързани статии

По думите му Бог присъства в делата на медицинските специалисти и така хората, които са изпаднали в трудност, виждат, че не са изоставени.

Патриархът отбеляза, че работата на здравните специалисти е високо призвание, а когато пациентите се излекуват, те приемат в душите си тази доброта и след като оздравеят - да я раздават, съобщава БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Патриарх Даниил медицински сестри служба
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem