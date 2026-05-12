Движението е здраве, дисциплина - Михаела Найденова е "Най-активен учител"

Над 120 номинации от цялата страна - инициативата "BG Бъди активен" ще отличи първите носители на приз "Най-активен учител".

Победител в категорията е Михаела Найденова от ОУ "Никола Парапунов" - град Разлог.

"Намирам се в зелената класна стая на ОУ "Никола Парапунов. И съм много горда не само заради себе си, а заради цялата спортна общност в Разлог. Да бъдеш избран в толкова много номинации е огромно признание, това е знак, че в нашето училище сме на правилен път. За мен всичко започна в родния ми град - Благоевград", каза Найденова за "България сутрин".

Там работи като треньор в гимнастически клуб "Любчо Солачки".

"На работа в ОУ "Никола Парапунов" съм от 2019 година и амбицията, която научих в спортната зала, я пренесох тук. Искам да покажа на децата, че движението е здраве, дисциплина, но и голямо забавление. Нищо не е лесно, като се има предвид ежедневието и значението на телефоните при децата, но в нашето училище спортът е всекидневие", допълни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

От думите ѝ става ясно, че в програмата на децата са включени и различни инициативи.

"Събуди се, раздвижи се" е една от тях, физическото се провежда на близки площадки, в парка в града. Мотивацията е трудно, но не е невъзможна. Всеки клас и всяко дете е различно само по себе си. Стараем се по всякакъв начин, включително и с култура на хранене. Здравето е най-важното", коментира Михаела Найденова.

Тя сподели, че часът по физическо възпитание е един от най-чаканите.

"Децата чакат часа с усмивка и мотивация за спорт. Практикуваме много видове спорт. За всеки характер има спорт, базата е добра, оборудването - също. Спортистите, които са известни личности в града, също много мотивират децата", категорична е учителката.

За втора година се организира и "Парапунов къп" - турнир, обединяващ региона. В него участват всички училища от Разлог, както и тези от селата около града.