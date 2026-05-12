Акад. Денков за скандала в МОН: Знам за казуса от 2021 година

Новият министър на образованието доц. Георги Вълчев разпореди спешна проверка на зам.-министър доц. Ася Панджерова, която е обвинена в конфликт на интереси при оценяването на проекти, финансирани по програма "Еразъм".

Пръв за това алармира академик Николай Денков, който призова заместник-министър Панджерова незабавно да подаде оставка, или такава да ѝ бъде поискана.

И доц. Панджерова, и акад. Денков са избрани за депутати от Благоевград. И двамата работят в сферата на академичната наука - той в БАН, тя - в УНСС. Той е бил министър, а тя от няколко дни е заместник-министър. Приликите обаче свършват тук.

Академик Денков сподели за БНР как се е стигнало до уличаването на Панджерова в конфликт на интереси: "Знам за този казус още от 2021 година. Самият конфликт на интереси е реализиран през 2017-18 година. През 2020 година има проверка от Агенцията за контрол на европейските средства, която установява, че конфликтът е истински. Има писмо - потвърждение от ЕК, което също казва, че това не е приемливо и оттам има искане към България да възстанови средствата, защото по техните правила и регламенти това е този конфликт на интереси. Според мен държавата трябва да ги върне и оттам да си търси средствата пък от получилите ги бенефициенти по съдебен път”.

Според бившият премиер става бума за “непренебрежима сума” в размер на около 1 600 000 евро.

"Друг е въпросът къде точно е самият конфликт на интереси. Това, което направихме през 2021 година на базата на установените вече факти на потвърденото от ЕК - да изпратим сигнали към Прокуратура, към АДФИ и тези институции, които би трябвало да видят дали има нарушение на българските закони. Оттам нататък вече не знам какво се е случило", добави акад. Денков.

"2021 и началото на 2022 година бяха изпратени тези сигнали, беше работено преди това и с проверки от страна на министър Красимир Вълчев. От фактическа гледна точка ситуацията е напълно ясна и затова днес аз подготвих два въпроса. Те вече са "входирани" в Народното събрание. Първият е към министър-председателя - дали тази информация му е била известна, когато е издал заповед за назначаването на зам.-министъра. Знаете, че заместник-министрите се назначават със заповед на министър-председателя, така че очаквам отговор от него. Задал съм го като устен въпрос. Надявам се или в този петък, или най-късно следващия да разберем какво се е случило, защото е важен не само конкретният случай. Ясно е, че тази госпожа няма как да остане като заместник-министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките. По някакъв начин трябва да бъде удостоверено, че няма и други случаи, защото този е кристално ясен, така да се каже. Но, разбира се, трябва да се види да няма други подобни случаи", посочи Денков.

Той предполага, че министър Вълчев не е знаел за ситуацията. “Познавам го достатъчно добре от Софийския университет. Доста опитен администратор. Има опит и като заместник-ректор, и като ректор, уважаван е в нашата гилдия. И всеки министър знае, че ако нещо такова му се случи, това слага сянка върху всичко останало. Така че предполагам, че е бил подведен, но не бих искал да спекулирам. Това е по-скоро въпрос към този, който е направил избора", каза още Денков.