Наталия Ефремова разпореди спешна готовност за помощ на пострадали от градушки и валежи

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. За това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро, допълниха от социалното ведомство. При влошаване на метеорологичната обстановка служителите в дирекциите "Социално подпомагане" ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа, допълниха от министерството.

Припомняме, че снощи силна градушка падна над сливенското село Желю войвода, като има доста поражения. В Мглиж мълния порази къща, която изгоря до основи. Проливни дъждове валяха и в силистренските села Иширково и Смилец, където има сериозни щети.

Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, да я получават, каза Наталия Ефремова, след като членовете на Министерския съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

Експертни комисии ще обследват щетите от падналата градушка през изминалото денонощие в пет области в страната

Експертни комисии с представители на Областните дирекции „Земеделие“ ще обследват пораженията по насажденията от падналата градушка през изминалото денонощие, като по предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

От министерството припомнят, че след настъпване на събитието земеделските производители трябва да подадат в 10-дневен срок заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. Документите ще се приемат в Общинските служби по земеделие.

След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития.

От пресцентъра отбелязват още, че по данни на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки, над защитаваните територии в областите Сливен, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевен.

Обработени са общо 26 градоопасни клетки от регионалните дирекции в с. Тъжа и с. Петрово в област Стара Загора, с. Старо село в област Сливен, с. Бърдарски геран в област Враца, гр. Долни Дъбник в област Плевен и с. Долно Церовене в област Монтана.