ПП с призив за независимо международно разследване по случая "Петрохан"

От „Продължаваме Промяната“ публикуваха петиция с призив за независимо международно разследване по случая „Петрохан“. Това се посочва в позиция, разпространена до медиите.

В документа се твърди, че трагедията край Петрохан, при която загинаха шестима души, сред тях и дете, е свързана с „операция за прикриване на истината“. Според текста са се появили данни, че ДАНС е имала вербувани лица в организация, свързана със случая. От формацията посочват, че по време на парламентарно изслушване и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев не е дал категоричен отрицателен отговор на въпрос дали това е вярно.

„Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви вчера и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев пред журналисти, след заседание на парламентарната комисия за контрол над службите, на въпрос дали е имало агенти в сдружението „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), свързана със случая „Петрохан“.

От партията заявяват, че до момента липсват ясни резултати от разследването и поставят въпроси за това дали са били предприети навременни мерки, дали е имало институционално бездействие и дали е оказван чадър върху дейността на групата.

В позицията се посочва, че обяснение дължат ръководителите на компетентните институции, сред които са изброени Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов. Според текста има свидетелства, че Стоянов е получил първи сигнал за хижата, още като директор на ГДБОП.

От „Продължаваме Промяната“ заявяват, че начинът на управление на информацията по случая създава съмнения за отклоняване на вниманието от съществени въпроси и настояват бъдещият министър на вътрешните работи да изиска независимо международно разследване.

Партията призовава гражданите да подпишат петицията, публикувана онлайн.

От „Продължаваме Промяната-Демократична България“ вчера поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на при изслушването в парламента по случая „Петрохан“ Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.