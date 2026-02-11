IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев: ДАНС е имала внедрен агент в х. "Петрохан"

Според него, службите умишлено са бездействали

11.02.2026 | 20:34 ч. 7
Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", заяви пред БНР, че назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер е добра първа стъпка към честни избори, а следваща такава би било назначаването на Бойко Рашков за министър на вътрешните работи.

Той подчерта, че служебният премиер се избира от президента Йотова, а не от парламента или ПП-ДБ. Според него, президентът е избрал Гюров, защото е независим и не е свързан с Пеевски или ГЕРБ – политическите фигури, срещу които хората са изразили недоволството си на последните протести в страната.

Василев отхвърли твърденията, че с Рашков служебното правителство ще бъде на ПП-ДБ, като подчерта, че той не е член на партията, а гражданска квота, с която от ПП са работили за първи път през 2021 г. Той припомни, че по време на неговото ръководство на МВР нивата на купуване на гласове са били най-ниски - твърдение, което подкрепено от доклад на ОССЕ.

По отношение на промените в Изборния кодекс Василев прогнозира, че ветото на президента върху тях ще бъде потвърдено в парламента. Той посочи, че ПП отново е внесла законопроект за премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски и ако БСП подкрепи проекта, тези средства могат да се насочат към изграждане на детски градини.

Василев коментира и случая "Петрохан", като изтъкна, че закриването на пленарното заседание по въпроса показва, че ДАНС и прокуратурата са знаели какво се случва и вероятно са имали внедрен агент в групата. Според него, службите умишлено са бездействали, като единственото сигурно е, че са били наясно с всичко.

