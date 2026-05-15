Арестуваха бившата на Еминем отново

Ким Скот - бившата съпруга на Еминем, е била арестувана, след като предполагаемо ударила друга паркирана кола. Инцидентът идва само дни след като тя пледира по две обвинения, свързани с предишна катастрофа.

Детектив-сержант Джоузеф Фелд от Chesterfield Township Police Department каза пред TMZ, че Скот предполагаемо е ударила автомобил в района на 21 Mile Zone близо до Детройт около 21:20 ч. в сряда. Няма данни за пострадали, като не е ясно откъде е идвала или накъде е пътувала Скот.

Полицията е задържала Скот и я е настанила в Macomb County Jail в Маунт Клемънс, Мичиган, рано в четвъртък сутринта по подозрение за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици. Изглежда, че впоследствие тя е била освободена.

Предишният инцидент

Скот се яви в съда в понеделник, където пледира "без съгласие" по обвинения за шофиране в увредено състояние и за това, че не е съобщила за катастрофа. Случаят е от предишен инцидент, при който тя се блъснала в паркирана кола на своята улица, докато карала сина си Паркър и трима негови приятели на пазар.

След удара тя не спряла, а вместо това се прибрала вкъщи, където се блъснала в гаражната си врата. Ким е била откарана в болница, за да бъдат обработени нараняванията ѝ.

Кадри от бодикамера от февруарския инцидент показват как Ким прави тест с дрегер, а полицаите намират бутилки, в които според твърденията имало газирана напитка, смесена с алкохол.

Бракът ѝ с Еминем

Ким и Еминем се женят през 1999 година и се развеждат през 2001 година. Двамата за кратко сключват брак отново през 2006 година, но вторият им брак продължава само няколко месеца.

Произнасянето на присъдата на Скот по февруарския случай е насрочено за юни. Не е ясно дали последният ѝ арест ще се отрази на производството.