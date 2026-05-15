Фалшиви банкноти на стойност 2600 евро иззеха в Луковит

Младежът ги купил по обява в социалните мрежи

15.05.2026 | 11:54 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Фалшиви банкноти на стойност 2600 евро са иззели полицаи в Луковит, съобщават от МВР в Ловеч. 

До неистинските пари се е стигнало, след като 16-годишен е пазарувал в търговски обект в града с фалшива банкнота. Сигналът за това е получен вчера в Районното управление в Луковит от служител на хранителен магазин в града. 

Той е заявил, че на 13 май при тях е пазарувал младеж, който е заплатил сметката си от 50 евро с банкнота с номинал 100 евро. В края на работния ден служителите на магазина са установили, че банкнотата е фалшива. 

След получавне на сигнала е установен клиентът на търговския обект - 16-годишно момче.

Полицаите са извършили претърсване на лек автомобил и къща в града, като са открили общо 16 неистински банкноти - 6 с номинал по 100 евро и 10 банкноти с номинал 200 евро. Младежът е заявил, че банкнотите са купени по обява в социалните мрежи.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, предаде БТА.

фалшиви банкноти Ловеч Луковит евро
