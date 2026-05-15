Си отвори вратите на тайния комплекс Джуннанхай, дари с ценен подарък Тръмп СНИМКИ

В петък президентът Доналд Тръмп получи рядък поглед към Джуннанхай - тайния комплекс, който служи като щаб на Китайската комунистическа партия. Преди чая и работния обяд, последните събития от държавното му посещение, президентът получи обиколка на градината от китайския лидер Си Дзинпин.

"Това са най-красивите рози, които някой някога съм виждал. Попитах президента: "Можете ли да ми донесете няколко за Розовата градина?“, на което Си отговорил положително.

"Никога не съм виждал толкова големи рози“, каза възхителният Тръмп.

"Ще предоставим на президента някои от нашите семена от китайска роза (Rosa chinensis), тъй като той иска да засади някои в Розовата градина“, каза Си.

По-късно Тръмп беше чут да казва, че наистина розите ще бъдат засадени в Розовата градина на Белия дом.

През август Тръмп постави павета върху тревата в историческото пространство и сега провежда вечери на открито там, наричайки го "Клуб на розовата градина“.

Докато президентът обикаляше откритите пространства на Джуннанхай, той вдигна палец нагоре към пресата, когато го попитаха дали се наслаждава на посещението си. След това Тръмп каза, че са сключили "фантастични търговски сделки“.

Нещо, което той повтори заедно със Си, докато седнаха за церемония по пиене на чай.

Рядка привилегия

Си говори чрез преводач и обясни защо е поканил Тръмп в Джуннанхай, рядка покана за външни лидери.

"Избрах това място специално, за да отвърна на гостоприемството, оказано ми през 2017 година, когато посетих Мар-а-Лаго“, каза Си.

След обиколката на градината и чая, президентът и неговата по-малка делегация от държавния секретар Марко Рубио, военния секретар Пийт Хегсет, министъра на финансите Скот Бесент и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър ще получат изискан обяд, който ще включва кайма от треска в супа от морски дарове, хрупкави и пържени кюфтета от омар, запечено на тиган говеждо филе, пълнено с гъби смръчкули, пиле Кунг Пао, задушени миди, задушено говеждо месо в питка и накрая, задушени кнедли със свинско месо и скариди.

Белият дом съобщи, че за десерт ще се сервират шоколадови браунита, плодове и сладолед.

През април 2017 г., три месеца след началото на първия мандат на президента, Си дойде да се види с Тръмп в неговия клуб и резиденция във Флорида, след което президентът посети Китай през ноември същата година.

Сега се очаква Си да бъде посрещнат в Белия дом през септември.

"В този комплекс има богата история. На път за вътре спряхме да разгледаме някои от старите дървета. Едно от тях е на 490 години. На други места в този комплекс има дървета, които са живели над 1000 години", разказа Си.

"Президентът се интересуваше да научи всичко за това, включително китайските рози, които разгледахме. И аз се съгласих да изпратя семената за тези рози на президента като подарък“, каза след разходката Си.

Тръмп каза, че е имал "невероятно посещение“ и отбеляза, че познава Си от 11 или 12 години.

"Решихме много различни проблеми, които други хора не биха могли да разрешат. И отношенията ни са много силни“, каза Тръмп и подчерта, че двамата са обсъдили и ситуацията в Иран.

"Чувстваме се много сходно по отношение на Иран. Искаме това да приключи. Не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме проливите да бъдат отворени", каза американският президент и добави, че със Си са на едно мнение - войната трябва да приключи.

Когато Си започна да отговаря, на американската преса беше казано да напусне стаята, но се предполага, че китайският лидер е каза, че посещението на Тръмп е "историческо и знаково".

"През този период вече установихме нов тип двустранни отношения - а именно конструктивни стратегически отношения на сътрудничество. Може да се каже, че това посещение беше много ползотворно и постигнахме много съвместни резултати", каза Си пред китайската преса.