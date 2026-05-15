И яйцата станаха лукс, за година са поскъпнали двойно

За една година яйцата са поскъпнали почти двойно. Председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов коментира предложените от правителството мерки и ги определи като “добри намерения”.

В предаването “България сутрин” Гълъбов добави, че е редно да се намери бързо решение на съществуващ проблем. “Като четем проектозаконите - виждаме, че текстът, който е предложен като изменение и допълнение, не решава проблемите. Напротив - ще създаде нови", коментира председателят на Съюза на птицевъдите.

Според него даденото време между първо и второ четене трябва да се използва рационално и да се изчистят дефектите на проектозакона.

Търговията на дребно е дефектна

"Пред министър Абровски изказахме нашите съображения. Ние сме свидетели, че сме сътворили през годините много глупости, винаги с най-добри намерения. Сега да не стане поредното. Поведението на търговията на дребно в България, макар и силно конкурентна, има дефекти. Естествено е да се търси начин да се овладее инфлацията", коментира Гълъбов.

Председателят на Съюза на птицевъдите изтъкна тревожната международна обстановка, като посочи, че причините за инфлацията са войната в Украйна, войната в Близкия изток и всичко това поставя в непривилегировано отношение голяма част от икономиката.

"Не бих казал, че т.нар. директни продажби имат голям пазарен дял. Потребителите имат интерес към домашни яйца, не е това проблемът, който днес довежда до инфлацията. Конкурентоспособността на нашия хранителен сектор, въобще на земеделието, не е висока", анализира Гълъбов пред Bulgaria ON AIR.

Геополитически натиск

Според него вносът от Украйна трябва да се разглежда като форсмажор.

"Украйна не е страна членка, но е допусната до пазара по определени геополитически причини. Ние изнасяме яйца за Унгария, Полша, Германия. Цената, която постигаме в България, е сравнително конкурентна, благодарение на това, че имаме развито зърнопроизводство, сравнително евтини фуражи, модернизирана материална база, фермите са на прилично ниво. Показването на годишна база е около 20%, отчита Евростат, говоря за цени на едро", подчерта експертът.

Гълъбов уточни, че за 2025 г. и 2026 г. българските яйца на едро почти винаги са били най-евтини в Европа. "Никой не говори за цената на кафето, но гледаме цената на яйцата. Десет яйца се произвеждат много по-трудно от 6 грама кафе”.

Гледайте видеото с целия разговор.